- 12:51 Больше вопросов, чем ответов: Киву поймали за просмотром странного видео в Раде
- 12:46 Ким Чен Ын открыл новый город в Северной Корее — там есть даже торговые центры
- 12:42 Руис — Джошуа: онлайн-трансляция чемпионского боя-реванша
- 12:30 Студенты выпрыгивали с пятого этажа: резонансные подробности масштабного пожара в Одессе
- 12:28 Кормит его: друзья Меладзе и Брежневой рассказали о секретах пары
- 12:27 Новые антибиотики ученые планируют создавать из червей
- 12:23 Принятие законопроекта 2233 позволит импортировать ток из РФ, которая будет шантажировать Украину, — нардеп
- 12:20 Президент Казахстана заявил, что кража Россией Крыма не является аннексией
- 12:17 Курс доллара продолжает падать: эксперты предупредили, когда он может резко взлететь
- 12:17 Дешевле Украины пять сборных: составлен рейтинг стоимости команд-участниц Евро-2020
- 12:16 Украинских добровольцев признали участниками боевых действий
- 11:58 Встреча Зеленского с Путиным: в Украине указали на проблемные моменты
Дешевле Украины пять сборных: составлен рейтинг стоимости команд-участниц Евро-2020
Авторитетный портал transfermarkt. de составил рейтинг стоимости команд-участниц чемпионата Европы по футболу, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Старого Света.
Напомним, что на данный момент известны 20 сборных, которые примут участие в Евро-2020, а еще четыре команды определятся в марте по итогам поединков плей-офф Лиги наций.
Самая дорогая по составу — сборная Англии (1, 25 млрд евро). На втором месте — Испания (933 млн евро). На третьем — Франция (895 млн).
Сборная Украины с общей стоимостью футболистов 155,2 млн евро в рейтинге — на 15-м месте. Команде Андрея Шевченко уступают сборные Турции (153,9 млн евро), Уэльса (147,5 млн), Швеции (144,9 млн), Чехии (115 млн) и Финляндии (35,65 млн). Самые дорогие игроки «желто-синих» — Александр Зинченко («Манчестер Сити», 30 млн евро), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», 20 млн), Виктор Цыганков («Динамо», 20 млн) и Руслан Малиновский («Аталанта», 12,5 млн).
Общая стоимость команд-участниц Евро-2020:
1. Англия — 1,25 млрд евро
2. Испания — 933,5 млн
3. Франция — 895,0
4. Бельгия — 834,3
5. Италия — 811,5
6. Германия — 800,5
7. Португалия — 639,9
8. Нидерланды — 625,0
9. Дания — 339,3
10. Польша — 330,0
11. Австрия — 276,55
12. Хорватия — 275,85
13. Швейцария — 259,75
14. Россия — 185,35
15. Украина — 155,2
16. Турция — 153,9
17. Уэльс — 147,5
18. Швеция — 144,9
19. Чехия — 115,8
20. Финляндия — 35,65.
Напомним, что уже известен календарь поединков сборной Украины в группе, а также расписание всех встреч чемпионата Европы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Бухаресте состоялась жеребьевка финального турнира Евро-2020.
Фото ffu.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.