Дешевле Украины пять сборных: составлен рейтинг стоимости команд-участниц Евро-2020

Спорт

Авторитетный портал transfermarkt. de составил рейтинг стоимости команд-участниц чемпионата Европы по футболу, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Старого Света.

Напомним, что на данный момент известны 20 сборных, которые примут участие в Евро-2020, а еще четыре команды определятся в марте по итогам поединков плей-офф Лиги наций.

Самая дорогая по составу — сборная Англии (1, 25 млрд евро). На втором месте — Испания (933 млн евро). На третьем — Франция (895 млн).

Сборная Украины с общей стоимостью футболистов 155,2 млн евро в рейтинге — на 15-м месте. Команде Андрея Шевченко уступают сборные Турции (153,9 млн евро), Уэльса (147,5 млн), Швеции (144,9 млн), Чехии (115 млн) и Финляндии (35,65 млн). Самые дорогие игроки «желто-синих» — Александр Зинченко («Манчестер Сити», 30 млн евро), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», 20 млн), Виктор Цыганков («Динамо», 20 млн) и Руслан Малиновский («Аталанта», 12,5 млн).

Общая стоимость команд-участниц Евро-2020:

1. Англия — 1,25 млрд евро

2. Испания — 933,5 млн

3. Франция — 895,0

4. Бельгия — 834,3

5. Италия — 811,5

6. Германия — 800,5

7. Португалия — 639,9

8. Нидерланды — 625,0

9. Дания — 339,3

10. Польша — 330,0

11. Австрия — 276,55

12. Хорватия — 275,85

13. Швейцария — 259,75

14. Россия — 185,35

15. Украина — 155,2

16. Турция — 153,9

17. Уэльс — 147,5

18. Швеция — 144,9

19. Чехия — 115,8

20. Финляндия — 35,65.

Напомним, что уже известен календарь поединков сборной Украины в группе, а также расписание всех встреч чемпионата Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Бухаресте состоялась жеребьевка финального турнира Евро-2020.

Фото ffu.ua



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