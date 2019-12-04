Происшествия

Студенты выпрыгивали с пятого этажа: резонансные подробности масштабного пожара в Одессе (фото)

В Одессе продолжает гореть дом-памятник архитектуры на Троицкой, 25. Пламя бушует на третьем этаже шестиэтажного здания. Об этом сообщает издание «Думская».

Здание построено в 1914 году и известно как доходный дом Асвадурова. Сейчас в нем размещаются несколько фирм, одесский филиал института археологии НАН Украины, институт морской биологии, а также колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

На месте пожара много «скорых». Пострадали уже не менее 10 человек. Официально пресс-служба горсовета подтверждает госпитализацию двух пострадавших.

Горят помещения колледжа. Внутри еще остаются учащиеся. Очевидцы говорят, что, спасаясь от пламени, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные авто. Горят также кабинеты института морской биологии — внутри могут оставаться сотрудники.

Огонь не утихает и распространяется на правое крыло здания, пламя уже перекинулось на угловую башню. По информации издания, с четвертого этажа выпрыгнуло четыре человека.

По данным медиков, количество пострадавших выросло до 12, в том числе двое пожарных. Всех госпитализировали.

Ранее сообщалось, что 3 декабря в Киеве загорелся элитный жилой комплекс.

Фото: «Думская» и Anna Pokas

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter