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Происшествия

В Киеве горит элитный жилой комплекс: первое видео с места ЧП

18:36 3 декабря 2019 30
В Киеве горит элитный жилой комплекс: первое видео с места ЧП
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Киева зафиксировано сильное задымление в одном из высотных домов элитного жилого квартала «Новопечерские липки».

Видео опубликовал паблик «Киев Оперативный».

По информации ресурса, на месте уже работают спасатели столичного управления ГСЧС.

Напомним, ранее масштабный пожар охватил многоэтажный дом на улице Пирогова возле станции метро «Университет. В сети появилось видео с места инцидента.

А перед эти в столице горело здание больницы скорой медицинской помощи на Братиславской.

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