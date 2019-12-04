Украина

Когда и где состоится встреча Зеленского с Путиным

Двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с хозяином Кремля Владимиром Путиным состоится 9 декабря на полях саммита нормандской четверки. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем он не смог конкретизировать продолжительность встречи.

«Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи», — сказал Песков.

Тем не менее российские СМИ пишут, что в Кремле готовятся именно к продолжительной встрече с Зеленским.

У Путина считают, что встреча может помочь нахождению решений в ключевых проблемных вопросах и настаивают, что Путин готов ко встрече «не ради того, чтобы все завести в тупик, а чтобы действительно попытаться найти какие-то решения».

Тем временем Le Figaro со ссылкой на пресс-службу Эммануэля Макрона сообщили, что целью саммита является «открытие новой последовательности имплементации Минских соглашений».

Напомним, перед проведением саммита «Нормандской четверки» вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится к подписанию международного соглашения о безопасности в Европе. По его словам, это связано в первую очередь с российской агрессией против Украины, которая продемонстрировала несовершенства предыдущих международных соглашений, включая Будапештский меморандум. Кстати, о подготовке проекта расширенного меморандума в Офисе Зеленского заявляли еще в сентябре 2019 года. К нему, по мнению советника президента Андрея Ермака, могут присоединиться США, Великобритания, Франция и Китай.

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