Украина

"Много чего сломалось": Зеленский замахнулся на подписание международного соглашения о безопасности в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский стремится к подписанию международного соглашения о безопасности в Европе. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире программы «Свобода слова», передает РБК-Украина.

По его словам, это связано в первую очередь с российской агрессией против Украины, которая продемонстрировала несовершенства в предыдущих соглашениях по безопасности.

«Сломалось много чего. Не только Будапештский меморандум. И устав ООН претерпел нарушения, и Хельсинкский акт 75-го года, в котором было предусмотрено уважение к границам государств, и двусторонние договоры между Украиной и Россией также были нарушены. Поэтому здесь речь идет не просто о защите Украины, речь идет о защите того порядка, который был установлен в мире после 1945-го года», — заявил Кулеба.

По его словам, Вашингтонский договор о создании НАТО является не единственным договором, который не нарушен.

По словам Кулебы, президент абсолютно справедливо ставит вопрос о том, что сейчас есть насущные проблемы безопасности, которые требуют решения. Речь идет о необходимости заключения договора, который создаст юридические гарантии и будет касаться не только Украины.

«Вопрос в общем о ситуации с безопасностью в Европе», — добавил Кулеба.

Напомним, сейчас продолжается активная подготовка к нормандскому саммиту, который состоится 9 декабря в Париже. Как заверил Дмитрий Кулеба, документ, который подпишут участники нормандского саммита, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политолог Вадим Васютинский уверен, что во время встречи «нормандской четверки» Путин что-то кинет Зеленскому, чтобы он мог похвастаться. Потому что для Путина Зеленский выгоднее, чем Порошенко. Сейчас топить Зеленского Путину, видимо, не выгодно. Его можно «постепенно наклонять туда, куда Путину хочется».

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