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Соратник Медведчука установил рекорд по кнопкодавству (фото)
Народный депутат Владимир Кальцев из фракции «Оппозиционная платформа — За життя» стал новым рекордсменом Рады IX созыва, когда на пленарном заседании во вторник 9 раз допустил неперсональное голосование. Об этом сообщил сайт движения «Чесно». Напомним, 12 ноября на кнопкодавстве попался еще один член фракции — Василий Нимченко, который был инициатором установления уголовного наказания для парламентариев за неперсональное голосование.
В частности, на утреннем заседании Кальцев нарушил процедуру личного голосования 8 (!) раз, причем начал «кнопкодавить» уже во время процедуры регистрации, а затем 7 раз за себя и за соседа проголосовал за принятие законопроекта об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований.
Депутат продолжил практиковаться и на вечернем заседании — во время процедуры регистрации.
Активисты отмечают, что в течение всего дня Кальцев «кнопкодавил» за коллегу по фракции — нардепа Александра Пономарева, который физически отсутствовал в зале.
Напомним, первые кнопкодавы во фракции «большинства» заплатили штраф за голосование «за того парня».
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!