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Политика

Соратник Медведчука установил рекорд по кнопкодавству (фото)

14:23 4 декабря 2019 7
Соратник Медведчука установил рекорд по кнопкодавству (фото)
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат Владимир Кальцев из фракции «Оппозиционная платформа — За життя» стал новым рекордсменом Рады IX созыва, когда на пленарном заседании во вторник 9 раз допустил неперсональное голосование. Об этом сообщил сайт движения «Чесно». Напомним, 12 ноября на кнопкодавстве попался еще один член фракции — Василий Нимченко, который был инициатором установления уголовного наказания для парламентариев за неперсональное голосование.

В частности, на утреннем заседании Кальцев нарушил процедуру личного голосования 8 (!) раз, причем начал «кнопкодавить» уже во время процедуры регистрации, а затем 7 раз за себя и за соседа проголосовал за принятие законопроекта об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований.

Депутат продолжил практиковаться и на вечернем заседании — во время процедуры регистрации.

Активисты отмечают, что в течение всего дня Кальцев «кнопкодавил» за коллегу по фракции — нардепа Александра Пономарева, который физически отсутствовал в зале.

Напомним, первые кнопкодавы во фракции «большинства» заплатили штраф за голосование «за того парня».

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