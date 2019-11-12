Украина

В Раде на кнопкодавстве попался автор закона о борьбе с кнопкодавством

Во вторник, 12 ноября, в парламенте на кнопкодавстве попался народный депутат Украины Василий Нимченко — член фракции «Оппозиционная платформа — За життя», который был соавтором одного из законопроектов об уголовном наказании парламентариев за неперсональное голосование. Кстати. «слуги народа — кнопкодавы, заплатили штраф за голосование «за того парня».

Видео из зала заседания Рады опубликовали журналисты «ЧЕСНО». На нем зафиксирован момент голосования нардепом от ОПЗЖ за законопроект, касающийся образовательной сферы, внесенный «слугами народа»

«Судя по табло, Василий Нимченко нажал две кнопки „за“. На схеме рассадки место слева от него не закреплено ни за одним из нардепов, а по правую руку от Нимченко сидит его коллега по фракции Тарас Козак», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук внес законопроект, в соответствии с которым штраф за неперсональное голосование народного депутата должен составлять от 51 тыс. грн до 85 тыс. грн. Его приняли в первом чтении.



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