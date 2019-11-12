24.38 / 24.61 26.81 / 27.20
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Раде на кнопкодавстве попался автор закона о борьбе с кнопкодавством

16:22 12 ноября 2019 102
Кнопкодав в Раде
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 12 ноября, в парламенте на кнопкодавстве попался народный депутат Украины Василий Нимченко — член фракции «Оппозиционная платформа — За життя», который был соавтором одного из законопроектов об уголовном наказании парламентариев за неперсональное голосование. Кстати. «слуги народа — кнопкодавы, заплатили штраф за голосование «за того парня».

Видео из зала заседания Рады опубликовали журналисты «ЧЕСНО». На нем зафиксирован момент голосования нардепом от ОПЗЖ за законопроект, касающийся образовательной сферы, внесенный «слугами народа»

«Судя по табло, Василий Нимченко нажал две кнопки „за“. На схеме рассадки место слева от него не закреплено ни за одним из нардепов, а по правую руку от Нимченко сидит его коллега по фракции Тарас Козак», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук внес законопроект, в соответствии с которым штраф за неперсональное голосование народного депутата должен составлять от 51 тыс. грн до 85 тыс. грн. Его приняли в первом чтении.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Кейт Миддлтон

В блейзере и укороченных бордовых брюках: Кейт Миддлтон вышла в свет в элегантном образе (фото)

Усик больше не претендует на бой с победителем реванша Руис – Джошуа: что произошло

Усик больше не претендует на бой с победителем реванша Руис – Джошуа: что произошло

Королева Елизавета и конюх

В отличной форме: 93-летнюю королеву Елизавету засняли катающейся верхом на лошади (фото)

маршрутка

Не оставил беременную в беде: сеть восхитил поступок маршрутчика под Днепром

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер