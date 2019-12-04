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В Киеве сокращают маршруты троллейбусов и трамваев
В Киеве в ближайшие дни изменятся маршруты и график некоторых троллейбусов и трамваев. Это связано с ремонтами. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где из-за праздников ограничат движение транспорта в столице.
Из-за ремонта на проспекте Л. Курбаса по сокращенному графику поедет троллейбус № 41.
Вечером 4 декабря последние отправления по своему маршруту:
- от улицы Тулузы — в 23:44, 23:52,
- от станции «Святошин» — в 23:20, 23:30.
5 декабря первые отправления по привычной схеме:
- от улицы Тулузы — в 06:04, 06:18,
- от метро «Святошин» — в 05:41, 05:55.
Также временно пересмотрена работа троллейбусов №№ 93Н, 94Н. Это связано со строительными работами на проспекте Л. Курбаса и заменой контактной сети на бульваре Т. Шевченко.
В ночь на 5 декабря (с 00:20 до 5:20) движение троллейбусов организовано до ж/д вокзала «Южный».
Изменился и график работы трамваев.
В ночь на 5 и 6 декабря у трамваев №№ 28 и 33К сокращен режим работы из-за ремонта сети по улице Миропольской.
Последний рейс трамвая № 33К:
- от улицы С. Лифаря — в 23:47, 00:02,
- от улицы П. Усенко — в 23:08, 23:22.
Последний рейс трамвая № 28:
- от улицы Милославской — в 23:42, 23:53,
- от станции метро «Лесная» — в 22:53, 23:04.
В 04:45 график восстановится.
Сокращенный режим работы трамваев №№ 14, 15 в ночь на 5 и 6 декабря связан с ремонтом путей на улице Дегтяревской.
Трамвай № 14 отправится в последний рейс по своему маршруту
- от Контрактовой площади в 22:15, 22:30,
- от проспекта Отрадный в 00:01, 00:16.
Трамвай № 15
- от улицы Старовокзальной — в 22:25, 22:40,
- от проспекта Отрадный — в 23:24, 23:39.
В 05:45 движение возобновится.
Ранее «ФАКТЫ сообщали, что до конца года из-за ремонта закрыли улицу Покровскую в центре Киева. Работы ведутся от Андреевского спуска до переулка Зелинского, объезд — по улице Сагайдачного.
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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