Общество и люди

В Киеве сокращают маршруты троллейбусов и трамваев

В Киеве в ближайшие дни изменятся маршруты и график некоторых троллейбусов и трамваев. Это связано с ремонтами. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где из-за праздников ограничат движение транспорта в столице.

Из-за ремонта на проспекте Л. Курбаса по сокращенному графику поедет троллейбус № 41.

Вечером 4 декабря последние отправления по своему маршруту:

от улицы Тулузы — в 23:44, 23:52,

от станции «Святошин» — в 23:20, 23:30.

5 декабря первые отправления по привычной схеме:

от улицы Тулузы — в 06:04, 06:18,

от метро «Святошин» — в 05:41, 05:55.

Также временно пересмотрена работа троллейбусов №№ 93Н, 94Н. Это связано со строительными работами на проспекте Л. Курбаса и заменой контактной сети на бульваре Т. Шевченко.

В ночь на 5 декабря (с 00:20 до 5:20) движение троллейбусов организовано до ж/д вокзала «Южный».

Изменился и график работы трамваев.

В ночь на 5 и 6 декабря у трамваев №№ 28 и 33К сокращен режим работы из-за ремонта сети по улице Миропольской.

Последний рейс трамвая № 33К:

от улицы С. Лифаря — в 23:47, 00:02,

от улицы П. Усенко — в 23:08, 23:22.

Последний рейс трамвая № 28:

от улицы Милославской — в 23:42, 23:53,

от станции метро «Лесная» — в 22:53, 23:04.

В 04:45 график восстановится.

Сокращенный режим работы трамваев №№ 14, 15 в ночь на 5 и 6 декабря связан с ремонтом путей на улице Дегтяревской.

Трамвай № 14 отправится в последний рейс по своему маршруту

от Контрактовой площади в 22:15, 22:30,

от проспекта Отрадный в 00:01, 00:16.

Трамвай № 15

от улицы Старовокзальной — в 22:25, 22:40,

от проспекта Отрадный — в 23:24, 23:39.

В 05:45 движение возобновится.

Ранее «ФАКТЫ сообщали, что до конца года из-за ремонта закрыли улицу Покровскую в центре Киева. Работы ведутся от Андреевского спуска до переулка Зелинского, объезд — по улице Сагайдачного.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»





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