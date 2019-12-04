СМИ рассказали, почему мединициатива «Голоса» может иметь угрожающие последствия для украинцев

Украина

В Украине хотят легализовать некачественные лекарства, ввезенные из-за границы. Парламент уже рассматривает законопроект фракции «Голос», который де-факто разрешает импорт непроверенных медикаментов и несет угрозу миллионам. Об этом написал OBOZREVATEL в своей статье «Геноцид украинцев? Мединициатива „Голоса“ может иметь устрашающие последствия».

По словам автора материала, в страну могут завезти десятки препаратов из Вьетнама, Индии, Сенегала, Конго, Бангладеш и третьих стран, при этом качество никто контролировать не сможет, хотя, по словам инициаторов проекта, цены на медикаменты упадут в среднем на 20−30%. Эксперты же считают, что цель такой идеи — это возможность заработать крупным международным фирмам, в том числе из стран третьего мира.

Напомним, 6 сентября в парламенте зарегистрирован проект закона № 2089 авторства двух народных депутатов от фракции «Голос» — Ольги Стефанишиной и Александры Устиновой. Свою идею парламентарии аргументируют тем, что компания, разработав один медицинский препарат, оформляет на него патент (авторское право) на срок до 20 лет, а после окончания действия они это право продлевают, не давая своим конкурентам выпускать аналоги. На этом зарабатывают деньги фармацевтические компании, украинцы же платят больше.

Законопроектом предлагается несколько изменений: во-первых, каждый препарат перед выдачей патента будут изучать и проверять, какие конкретные улучшения в нем появились. Если окажется, что препарат по сути не изменился, то патент не дадут. По словам авторов законопроекта, введение такого механизма, как параллельный импорт, позволит ввозить лекарства из других стран без предварительного согласия производителя. Также в проекте закона прописан механизм приостановки работы патента. Условно говоря, в случае чрезвычайного события (эпидемия, наводнение) и нехватки лекарств компаниям разрешается производить аналоги для того, чтобы у местных жителей был доступ к лекарствам.

В статье отмечается, что этот законопроект вызвал широкий резонанс среди многих экспертов, призывающих народных депутатов не голосовать за изменения. По словам экспертов, законопроект не отвечает европейским, международным правилам: «Если его примут, то в Украину будут тоннами ввозить некачественные и, главное, неэффективные лекарства. А это прямо ставит под угрозу всех украинцев — от маленьких детей до пенсионеров».

В «Голосе» хотят легализовать некачественные препараты из третьих стран: Сенегала, Конго, Ганы, Мали, Индии, Китая и других.

По мнению автора статьи, в тексте проекта никто не прописал, отвечает ввезенное в страну лекарство стандартам и нормам или нет: «Условно говоря, в таблетке «аспирин» — мел или реальные лекарственные средства? Врачи на этот счет говорят прямо: «Фактически Украину планируют превратить в мировую свалку некачественного дешевого хлама».

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в странах третьего мира процент фальсифицированных лекарств более 10%. «А в Украине цифра таких некачественных медикаментов может достигать и 50%. В госбюджете практически не выделяют денег на проверку препаратов, в нынешнем бюджете заложено всего 1,4% на верификацию медикаментов, а это всего лишь 3 миллиона гривен. К сравнению: еще 5 лет назад сумма была 90 миллионов», — написал автор в статье.

В материале подчеркивается, что перевод инструкции на украинский язык полностью ложится на производителя: «Придя в аптеку, украинец должен довериться не государственным структурам (за это отвечают специалисты «Государственного экспертного центра), а производителю, который не несет никакой ответственности за препарат».

Также эксперты критикуют и сам подход — взять на вооружение европейский опыт. Например, Польша разрешает закупку медикаментов лишь у стран из Европейского экономического пространства.

«В этом есть логика. Ведь в условных Германии и Франции требования к лекарствам высоки и переживать за их качество не приходится. При этом препараты из других стран завозят только после проверки государственными структурами. И тут поляки стараются покупать только те лекарства, которые у них не производятся», — написал автор статьи.

По словам автора, законопроект № 2089 лоббирует интересы крупных международных фирм (в том числе и из третьих стран), которые хотят зайти на украинский рынок без каких-либо ограничений.

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