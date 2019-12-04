Происшествия

Пожар просто огромный: новые подробности ЧП в центре Одессы

В Одессе пожарным удалось локализовать пожар в колледже экономики, права и ресторанно-гостиничного бизнеса по улице Троицкой. Общая площадь возгорания по состоянию на 14:18 составляла 4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По информации источника «ФАКТОВ», количество пострадавших выросло до 21.

В комментарии журналистам представитель муниципального департамента здравоохранения Алла Калеева заявила о госпитализации девяти несовершеннолетних учащихся колледжа и пятерых пожарных. Один учащийся колледжа и один пожарный находятся в тяжелом состоянии.

«У всех пострадавших диагностируют отравление продуктами горения и ожоги», — сообщила она в комментарии Думская.

Тем временем на новых фото из Одессы видно, что в историческом здании рухнул полукупол.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, что известно о первой жертве пожара.

Фото ГСЧС

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