23.81 / 24.02 26.27 / 26.62
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пожар просто огромный: новые подробности ЧП в центре Одессы

15:36 4 декабря 2019 396
Пожар просто огромный: новые подробности ЧП в центре Одессы
Инф. «ФАКТОВ»

В Одессе пожарным удалось локализовать пожар в колледже экономики, права и ресторанно-гостиничного бизнеса по улице Троицкой. Общая площадь возгорания по состоянию на 14:18 составляла 4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По информации источника «ФАКТОВ», количество пострадавших выросло до 21.

В комментарии журналистам представитель муниципального департамента здравоохранения Алла Калеева заявила о госпитализации девяти несовершеннолетних учащихся колледжа и пятерых пожарных. Один учащийся колледжа и один пожарный находятся в тяжелом состоянии.

«У всех пострадавших диагностируют отравление продуктами горения и ожоги», — сообщила она в комментарии Думская.

Тем временем на новых фото из Одессы видно, что в историческом здании рухнул полукупол.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, что известно о первой жертве пожара.

Фото ГСЧС

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

гривни

Пенсии и социальные выплаты будут начислять по-новому: что важно знать

Шайло-Джон и Анджелина

Наконец-то "сменила пол": дочь Джоли и Питта Шайло официально стала Джоном

Пожар

Студенты выпрыгивали с пятого этажа: резонансные подробности масштабного пожара в Одессе (фото)

Вера Брежнева

Меладзе вручил Брежневой чемодан: названа причина

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер