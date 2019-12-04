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В Киеве такси сбило пенсионера прямо на пешеходном переходе: жуткое видео
В Киеве на улице Кировоградской таксист Uber сбил пешехода прямо на переходе. Днем ранее в Буче под Киевом перевернувшаяся маршрутка раздавила пешехода.
О ДТП в столице сообщает Киев Оперативный и публикует видео.
Мужчина 60 лет, который переходил дорогу, к счастью, остался жив, но жаловался на сильную боль в ноге.
В сети жалеют, как пострадавшего пешехода, так и водителя такси.
Напомним, 3 декабря на выезде из аэропорта «Борисполь» автомобиль совершил наезд на велосипедиста.
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