Жуткое ДТП под Киевом: перевернувшаяся маршрутка раздавила пешехода (видео 18+)

Происшествия

Во вторник, 3 декабря, в городе Буча произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. В этот день в Киевской области случилась еще одна смертельная авария. О происшествии сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

По предварительным данным, водитель автомобиля Porsche не предоставил преимущество маршрутному такси «Газель» и въехал ему в бок. После столкновения маршрутка перевернулась. В это время возле нее находился пешеход, на которого и перевернулось транспортное средство. Шансов выжить не было.

ГСЧС Киевской области сообщает, что в результате столкновения два пассажира маршрутки погибли, еще двое получили травмы и госпитализированы. Нацполиция Киевской области сообщает о трех госпитализированных.

Ранее сообщалось, что на оккупированной территории Донбасса в ДТП попал автомобиль ОБСЕ — он оказался в кювете.

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