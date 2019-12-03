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Происшествия

Жуткое ДТП под Киевом: перевернувшаяся маршрутка раздавила пешехода (видео 18+)

16:35 3 декабря 2019 270
На месте происшествия
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 3 декабря, в городе Буча произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. В этот день в Киевской области случилась еще одна смертельная авария. О происшествии сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

По предварительным данным, водитель автомобиля Porsche не предоставил преимущество маршрутному такси «Газель» и въехал ему в бок. После столкновения маршрутка перевернулась. В это время возле нее находился пешеход, на которого и перевернулось транспортное средство. Шансов выжить не было.

ГСЧС Киевской области сообщает, что в результате столкновения два пассажира маршрутки погибли, еще двое получили травмы и госпитализированы. Нацполиция Киевской области сообщает о трех госпитализированных.

Ранее сообщалось, что на оккупированной территории Донбасса в ДТП попал автомобиль ОБСЕ — он оказался в кювете.

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