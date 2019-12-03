- 16:50 Легендарного танкиста — защитника ДАПа "сливают" из ВСУ: в сети волна возмущения
- 16:35 Жуткое ДТП под Киевом: перевернувшаяся маршрутка раздавила пешехода (видео 18+)
- 16:28 Би-би-си рассказала, как боевики "ЛНР" хозяйничают на украинской территории под видом представителей СЦКК
- 16:22 День святого Николая 2019: самые красивые песни о Чудотворце
- 16:13 Пробили колеса авто и выхватили сумку с деньгами: в Киеве средь бела дня совершено дерзкое ограбление
- 16:06 Гороскоп на 4 декабря для всех знаков зодиака
- 16:02 Под Киевом бойцовскую собаку натравили на людей: нетрезвая хозяйка пойдет под суд
- 16:02 ЛеБарби: Леся Никитюк в ультракоротком мини взбудоражила сеть
- 15:48 Продуктовые ярмарки в Киеве на этой неделе: названы адреса
- 15:47 Над странами Балтии нависла угроза: что обсудят на саммите НАТО, а о чем будут спорить
- 15:37 За драку с Герусом Ляшко пойдет под суд вместе с охранником
- 15:33 Победительница «Битвы экстрасенсов» предсказала украинке корону «Мисс Мира»
Жуткое ДТП под Киевом: перевернувшаяся маршрутка раздавила пешехода (видео 18+)
Во вторник, 3 декабря, в городе Буча произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. В этот день в Киевской области случилась еще одна смертельная авария. О происшествии сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.
По предварительным данным, водитель автомобиля Porsche не предоставил преимущество маршрутному такси «Газель» и въехал ему в бок. После столкновения маршрутка перевернулась. В это время возле нее находился пешеход, на которого и перевернулось транспортное средство. Шансов выжить не было.
ГСЧС Киевской области сообщает, что в результате столкновения два пассажира маршрутки погибли, еще двое получили травмы и госпитализированы. Нацполиция Киевской области сообщает о трех госпитализированных.
Ранее сообщалось, что на оккупированной территории Донбасса в ДТП попал автомобиль ОБСЕ — он оказался в кювете.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...