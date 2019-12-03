Возле аэропорта "Борисполь" насмерть сбили велосипедиста (видео)

Происшествия

Во вторник, 3 декабря, под Киевом произошло ДТП. Ранее в Патрульной полиции Киева напомнили водителям правила езды в сложных погодных условиях. Сообщается, что на выезде из аэропорта «Борисполь» автомобиль совершил наезд на велосипедиста.

На видео, которое в Facebook разместил ресурс dtp.kiev.ua, зафиксированы прибывшие на место происшествия кареты «скорой помощи». При этом видно, что пострадавший не подает признаков жизни.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области России перевернулся междугородний автобус. В ДТП пострадали 14 граждан Украины, которые ехали из Запорожья в направлении Воронежа. При этом двое из травмированных находятся в тяжелом состоянии. Причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением автобуса из-за сильного снегопада.

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