Происшествия

Пожар в Одессе: 15 человек, возможно, остаются в здании колледжа

По состоянию на 18:00 тушение пожара, возникшего на территории Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, продолжалось. Во время пожара погибла 17-летняя студентка. Ранее ошибочно сообщалось о гибели 43-летнего преподавателя колледжа. «ФАКТЫ» опубликовали список пострадавших во время пожара. Позже выяснилось, что не могут найти 15 человек, которые, предположительно, находятся в здании колледжа. в здании колледжа.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника управления досудебного расследования Главного следственного управления Нацполиции Александр Ковтун: «Действительно, поступила информация по установлению места нахождения еще около 15 человек».

Как сообщили в мэрии Одессы, в результате пожара пострадали от 25 до 28 человек. В настоящее время в больницах Одессы находятся 25 человек, пострадавших в результате пожара.

«Это 15 учащихся и 4 сотрудника колледжа, а также 6 сотрудников главного управления ГСЧС в Одесской области. Всем пациентам оказывается квалифицированная медицинская помощь, пострадавшие обеспечены необходимыми медикаментами и препаратами крови», — сообщили в горсовете.

По неофициальным данным, в числе пропавших — директор Института морской биологии НАН Украины Борис Александров и ученый секретарь этого учреждения Галина Иванович, которые во время пожара были в помещении.

Напомним, пожар в Одесском колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой сняли с дрона.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, спасаясь от пламени, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные авто.

Фото: od.dsns.gov.ua



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