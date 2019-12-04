Сборная Украины узнала возможных соперников перед жеребьевкой элитного дивизиона Лиги наций

Спорт

В среду, 4 декабря, на заседании исполкома УЕФА утвердили состав дивизионов и процедуру жеребьевки Лиги наций-2020/2021, в которой сыграет и сборная Украины. Команда Андрея Шевченко впервые выступит в сильнейшем дивизионе нового турнира УЕФА и при жеребьевке 3 марта 2020-го в Амстердаме будет в третьей «корзине».

Дивизион A

«Корзина» 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария.

«Корзина» 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия.

«Корзина» 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция.

«Корзина» 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия.

Дивизион B

«Корзина» 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

«Корзина» 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия.

«Корзина» 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия.

«Корзина» 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния.

Дивизион C

«Корзина» 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия.

«Корзина» 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр.

«Корзина» 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург.

«Корзина» 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова.

Дивизион D

«Корзина» 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн.

«Корзина» 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Отметим, что после изменения формата Лиги наций в дивизионах А, В и С сыграют по 16 сборных (четыре группы по четыре команды в каждой), а в дивизионе D — семь команд (две группы — из четырех и трех команд).

Победители групп дивизиона А 2−6 июня 2021 года сыграют в финальном турнире, а сборные, занявшие в группах последние места, вылетят в дивизион В.

Календарь матчей Лиги наций

1-й тур: 3—5 сентября 2020 года

2-й тур: 6—8 сентября

3-й тур: 8—10 октября

4-й тур: 11—13 октября

5-й тур: 12—14 ноября

6-й тур: 15—17 ноября

Напомним, что победителем первой Лиги наций стала сборная Португалии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины досрочно выиграла группу Лиги наций.

Фото uefa.com

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