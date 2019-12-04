Пожар в Одессе: названы имена пропавших без вести

Происшествия

По состоянию на 19:30 пожарные в Одессе продолжают заливать водой тлеющие конструкции здания колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, чтобы исключить повторное возгорание. Как сообщили в полиции, пока известно об одной погибшей — 17-летней студентке Ксении Бабенко. Напомним, изначально сообщали о том, что в больнице скончалась преподавательница колледжа Анна Бордюк, однако позже выяснилось, что она находится в ГКБ № 1 в тяжелом состоянии. Еще четверо студентов, двое преподавателей и двое работников ГСЧС, также госпитализированы в тяжелом состоянии.

Значительное число людей, находившихся в здании в момент начала пожара, числятся пропавшими без вести: в больницах их нет, на связь они тоже не выходят. По данным ГСЧС, достоверно известно пока о восьми людях. Это три сотрудника бухгалтерии колледжа (их имена и фамилии пока не сообщают). Не могут найти также трех студентов: Юлию Маркину, Екатерину Пьяночкину и Кирилла Трофимчука и двух сотрудников Института морской биологии НАН Украины: директора Бориса Александрова и ученого секретаря Галину Иванович. Институт располагается в том же здании, что и колледж, только за углом, со стороны улицы Пушкинской.

По словам студентов колледжа, пожар возник в учительской, на третьем этаже здания. Он стремительно распространился на четвертый и пятый этажи. По предварительной информации, возгорание произошло из-за того, что в помещениях колледжа было холодно, отопление не функционировало. Потому пользовались электронагревательными приборами, один из которых, по предварительным данным, один из них и стал эпицентром пожара.

Учащиеся рассказали, что противопожарная сигнализация в здании не сработала, организованную эвакуацию также никто не проводил. В результате люди, находившиеся в аудиториях на верхних этажах здания, оказались в ловушке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, возможно, 15 человек, с которыми нет связи, находятся внутри продолжающего тлеть здания.

Мы также публиковали список пострадавших в результате пожара.

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