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Судья Емельянов готов пройти полиграф, чтобы доказать непричастность к покушению на Соболева
Судья Высшего хозяйственного суда Украины Артур Емельянов призывает вернуть в правовое поле расследование покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и прекратить попытки давления на следствие.
В комментарии «Українським Новинам» Емельянов подчеркнул, что «покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева должно вестись правоохранительными органами», а также заявил, что некоторые СМИ якобы публикуют недостоверную информацию о его причастности к резонансному преступлению.
Накануне в прессе появилась информация, что заказчики покушения уже найдены и полиция готова их задержать. Сам Соболев озвучил ряд фамилий, акцентируя, что пока не имеет к этим людям претензий и не готов их обвинять в чем-либо. Некоторые издания трактовали это как едва ли не прямое обвинение со стороны Соболева.
«Я надеюсь, что юристы уже порекомендовали Соболеву написать заявление в полицию, если у него есть какие-либо подозрения. Это позволит оформить процессуально слова потерпевшего. Другие публичные заявления или предположения о возможных заказчиках этого ужасного преступления могут быть расценены как давление на следствие», — подчеркнул Емельянов.
Судья также добавил, что готов пройти проверку на полиграфе для подтверждения своей непричастности к покушению.
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