Как не замерзнуть этой зимой? Советы Ульяны Супрун

Общество и люди

Бывшая руководитель Минздрава Ульяна Супрун, хотя и покинула свой пост, но продолжает публиковать советы и рассказывать, что нужно делать, чтобы чувствовать себя хорошо и радоваться жизни в любую погоду.

По мнению Супрун, декабрь многим дается трудно — много дел нужно закончить до новогодних праздников. Кроме того, нужно успеть выбрать подарки, елку, украсить дом и пережить «другую праздничную лихорадку».

И все это происходит на фоне не слишком приятной погоды, которая влияет на многих.

«Пережить нулевую температуру действительно может быть сложно, впрочем правильная одежда и полноценное питание творят чудеса», — пишет медик.

По словам Супрун, температура тела «в глубине» при любых условиях должна быть постоянной, а конечности должны быть достаточно теплымио. Для этого есть природный механизм терморегуляции, в который вовлечены автономная нервная система, гипофиз и гипоталамус, надпочечники, бурый жир и щитовидная железа. На терморегуляцию также влияют половые гормоны.

На холоде, в частности, сосуды то сужаются, чтобы мы не «теряли тепло», то расширяются, чтобы предотвратить обморожения. Именно поэтому мы становимся бледными, только выйдем на мороз, и красными, когда долго там побудем вернемся в помещение.

К холоду можно приспособиться как действиями, так и химическими реакциями.

Но есть люди, у которых непереносимость холода. При таких условиях люди могут чувствовать себя некомфортно даже при температуре 21 градус.

Причинами непереносимости холода может быть анемия (если не хватает железа), анорексия (строгие диеты), гипотиреоз (недостаточная активность щитовидной железы), болезнь периферических артерий, Синдром Рейно (когда на умеренный холод или стресс сжимаются сосуды конечностей, а пальцы рук и ног становятся холодные и белые).

На терморегуляцию влияют также половые гормоны. Эстрогены вызывают расширение сосудов, поэтому большую конвекцию тепла и риск замерзнуть.

В старшем возрасте и у мужчин, и у женщин меняется терморегуляция. Причиной является изменение чувствительности или гибель терморецепторов, изменение проводимости нервов, болезни сосудов, недостаток физической активности и снижение уровня как эстрогенов у женщин, да и тестостерона у мужчин. Тепла может как объективно не хватать, да и быть субъективное ощущение холода при нормальной температуре поверхности тела.

И дома, и на улице следует быть надлежащим образом одетыми. А физическую активность следует поддерживать всю жизнь. Для людей старшего возраста, особенно женщин важно зимой избегать гололеда, заваленных снегом улиц и неубранных лестниц.

Чтобы нормально дожить до весны, Супрун советует не устраивать бравады без шапки в -10 и заботиться о комфортном утеплении и одновременно о предотвращение перегрева.

«Адекватно одеваться зимой примерно означает следующее: носить многослойную ветро- и водостойкую одежду с капюшоном, обувь, которая не скользит и не промокает, шапку, шарф или баф, и рукавицы. Многослойность: термобелье под одежду, легкий тонкий пуховик или жилетка под пальто, не тесные штаны, тонкий свитер на гольф, синтетический носок, шерстяной носок и ботинки (можно не зимние) — создадут слои воздуха, которые и согревают. К тому же, такой способ дает вам возможность раздеться, если где-то жарко (в метро, ​​например, на работе)», — пишет Супрун, отмечая, что алкоголь не согревает.

Кроме правильной одежды, нужно полноценно питаться.

«Голодание, марафоны похудения, приступы сыроедения среди украинской зимы станут помехой полноценной терморегуляции», — считает медик.

«Умейте считывать сигналы тела. Если вы давно на улице, и вас берут дрожь: не чувствуете носа, пальцев и губ — не надо идти за очередным чаем. Надо зайти в помещение и погреться», — советует она.

Ранее Ульяна Супрун рассказала, как «выжить» офисным сотрудникам. А также дала рекомендации, как продуктивно провести вечер пятницы после напряженной трудовой недели.

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