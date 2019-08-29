Супрун написала заявление об отставке и дала советы новым чиновникам

Украина

И.о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун вместе со своими коллегами Павлом Ковтонюком и Александром Линчевским написали заявления на увольнение на имя нового премьера. Напоследок Супрун, как и раньше, дала несколько советов парламентариям и будущим министрам.

«Ждем ближайшее заседание правительства, где они будут рассмотрены. А до того, как всегда, продолжаем выполнять свои обязанности», — пишет Супрун.

Глава минздрава советует изучить положение дел в отрасли, за которую придется отвечать, не с медиа или Facebook, а по нормативным документам и реальному положению дел.

Также Супрун считает, что не стоит отменять политику, которая уже успешно воплощается. Нужно продолжать вещи, которые уже работают и делать реальные изменения того, что не работает.

«Будьте командой. Какими разными вы ни были, помните, что вас объединяет общая работа и общая ответственность. Говорите друг другу правду — о состоянии дел, об ошибках и рисках. Это сделает ваше сотрудничество эффективнее и сохранит ваши силы на действительно важные вещи. Не бойтесь сложных разговоров. Верьте в свои силы. Не позволяйте, чтобы вами руководили. Не бойтесь быть технократами и не будьте „чьими-то ручными“ министрами. Помните, что вы служите украинскому народу, а не президенту, председателю партии или любом другом политику», — пишет Супрун, желая успехов новым депутатам и командам, которые зайдут в министерства.

Как сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада на сегодняшнем заседании уже проголосовала за кандидатуру нового премьер-министра Украины. Им стал 35-летний Алексей Гончарук. Также депутаты поддержали кандидатуры нового министра обороны — Андрея Загороднюка и главу МИДа Вадима Пристайко.

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