24.40 / 24.65 26.84 / 27.24
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Правильное кресло и питание: Ульяна Супрун рассказала, как "выжить" офисным сотрудникам

20:34 11 ноября 2019 184
полнота
Инф. «ФАКТОВ»

Чтобы сохранить здоровье, проводя большую часть дня за офисным столом, необходимо позаботиться о правильном кресле, о полезных снеках и кулерах с водой. Популярные офисы в стиле «опен спейс» — не самое удачное решение с точки зрения здоровья. Зато очень рекомендованы офисные пространства, где есть возможность периодически менять рабочее место в течение дня. Об этом заявила бывшая руководитель Минздрава Ульяна Супрун, продолжая серию публикаций о простых способах избежать болезней.

«Офисный работник будущего будет иметь сгорбленную спину, варикоз, сухие красные глаза и большой живот», — приводит Супрун выводы европейских исследователей. — Поскольку совсем избавиться от сидения перед экраном не удастся, единственный выход — сидеть правильно и заботиться о своей осанке. Также будут полезны перерывы в течение рабочего дня, чтобы подвигаться, сделать растяжку и подышать свежим воздухом".

«Не теряйте возможности подвигаться, когда говорите по телефону или идете на обед. Встречи, которые можно провести в движении и без ноутбука, проводите именно так. В конце концов вставайте из-за рабочего стола каждый час и ходите по офису», — советует Супрун.

Пресловутые «печеньки», то есть организованное питание в офисе, которое часто представляют как бонус работы, на самом деле редко предполагает здоровый рацион. «Сладкое печенье действительно быстро поднимает настроение, уровень сахара в крови и придает сил. Но во-первых, это очень краткосрочный эффект. Во-вторых, это лишние калории. Люди не склонны считать калории, особенно те, за которые не платят, — напоминает Супрун. — Снеки на работе могут добавить около 1300 калорий в ваш рацион. А реально приятным бонусом будут свежие фрукты, овощи, орехи».

Супрун не одобряет работу в open space в течение дня. «Тут и качество воздуха, и шум, мешающий сосредоточиться, и искусственное освещение. У сотрудников должна быть возможность менять локацию для работы в офисе, чтобы не сидеть весь день на одном месте», — считает она. «Свежий воздух в рабочем помещении повышает производительность на 11%, — напоминает экс-глава Минздрава.

Также Супрун не видит причин вводить жесткое табу на животных в офисе: «Люди в присутствии животных лучше справляются с интеллектуальными задачами. Животные способствуют неформальному общению… Ограничениями могут быть аллергии и фобии сотрудников».

Напомним, ранее Супрун посоветовала, как госслужащим организовать рабочее место и эффективный рабочий график, а также дала рекомендации, как продуктивно провести вечер пятницы после напряженной трудовой недели.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

маршрутка

Не оставил беременную в беде: сеть восхитил поступок маршрутчика под Днепром

Король Малайзии и Оксана Воеводина

«Я твой Чебурашка, ты – мой кролик»: появилось видео со свадьбы короля Малайзии и россиянки, которые развелись со скандалом

Надежда Мейхер и Алена Винницкая

Группа «ВИА Гра» вернулась к первому составу: что произошло (фото)

Собака Панинин

Собака прославилась в сети благодаря необычной позе, в которой спит (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер