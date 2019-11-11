Правильное кресло и питание: Ульяна Супрун рассказала, как "выжить" офисным сотрудникам

Здоровье и медицина

Чтобы сохранить здоровье, проводя большую часть дня за офисным столом, необходимо позаботиться о правильном кресле, о полезных снеках и кулерах с водой. Популярные офисы в стиле «опен спейс» — не самое удачное решение с точки зрения здоровья. Зато очень рекомендованы офисные пространства, где есть возможность периодически менять рабочее место в течение дня. Об этом заявила бывшая руководитель Минздрава Ульяна Супрун, продолжая серию публикаций о простых способах избежать болезней.

«Офисный работник будущего будет иметь сгорбленную спину, варикоз, сухие красные глаза и большой живот», — приводит Супрун выводы европейских исследователей. — Поскольку совсем избавиться от сидения перед экраном не удастся, единственный выход — сидеть правильно и заботиться о своей осанке. Также будут полезны перерывы в течение рабочего дня, чтобы подвигаться, сделать растяжку и подышать свежим воздухом".

«Не теряйте возможности подвигаться, когда говорите по телефону или идете на обед. Встречи, которые можно провести в движении и без ноутбука, проводите именно так. В конце концов вставайте из-за рабочего стола каждый час и ходите по офису», — советует Супрун.

Пресловутые «печеньки», то есть организованное питание в офисе, которое часто представляют как бонус работы, на самом деле редко предполагает здоровый рацион. «Сладкое печенье действительно быстро поднимает настроение, уровень сахара в крови и придает сил. Но во-первых, это очень краткосрочный эффект. Во-вторых, это лишние калории. Люди не склонны считать калории, особенно те, за которые не платят, — напоминает Супрун. — Снеки на работе могут добавить около 1300 калорий в ваш рацион. А реально приятным бонусом будут свежие фрукты, овощи, орехи».

Супрун не одобряет работу в open space в течение дня. «Тут и качество воздуха, и шум, мешающий сосредоточиться, и искусственное освещение. У сотрудников должна быть возможность менять локацию для работы в офисе, чтобы не сидеть весь день на одном месте», — считает она. «Свежий воздух в рабочем помещении повышает производительность на 11%, — напоминает экс-глава Минздрава.

Также Супрун не видит причин вводить жесткое табу на животных в офисе: «Люди в присутствии животных лучше справляются с интеллектуальными задачами. Животные способствуют неформальному общению… Ограничениями могут быть аллергии и фобии сотрудников».

Напомним, ранее Супрун посоветовала, как госслужащим организовать рабочее место и эффективный рабочий график, а также дала рекомендации, как продуктивно провести вечер пятницы после напряженной трудовой недели.

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