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Украина

Спецназовцев было трое: Бутусов раскрыл детали гибели бойцов "Альфы" на Донбассе

21:51 4 декабря 2019 142
погибшие офицеры СБУ
Инф. «ФАКТОВ»

В группе бойцов спецподразделения «Альфа», которая вела разведку и наблюдение в «серой зоне» в районе села Староласпа Донецкой области, было три человека. Двое из них, Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли 1 декабря. Подробности того, что произошло в «серой зоне» за пределами зоны разведения войск в районе Богдановки, описал в Facebook главный редактор Цензор. НЕТ Юрий Бутусов.

По его информации, ночью, при переходе группы после успешного выполнения поставленных задач, произошел подрыв на мине.

В результате взрыва подполковник Дмитрий Каплунов получил смертельные ранения, он погиб на месте. Денис Волочаев и еще один офицер были ранены. Группа забрала оружие погибшего и документы и понесла раненых к своим позициям.

Поскольку подрыв произошел в «серой зоне», противник подрыв не наблюдал и отходу не препятствовал. Во время эвакуации от тяжелых ранений погиб подполковник Волочаев.

«Подразделения 1-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса ВС РФ на Донбассе обнаружили место подрыва и тело Каплунова на следующий день. Позиции противника находились недалеко и вынести Каплунова наши уже не смогли», — пишет Бутусов.

По словам Бутусова, в результате разглашения информации в украинских соцсетях, противник быстро сумел получить представление о ситуации до того, как сумели обменять тело Каплунова.

Украинская сторона прилагает усилия для возврата тела погибшего.

Напомним, президент Зеленский удостоил погибших офицеров СБУ Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова звания Герой Украины (посмертно).

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