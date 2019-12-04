- 21:56 Руис – Джошуа: видео дуэли взглядов
- 21:51 Спецназовцев было трое: Бутусов раскрыл детали гибели бойцов "Альфы" на Донбассе
- 21:26 Как не замерзнуть этой зимой? Советы Ульяны Супрун
- 20:58 Судья Емельянов готов пройти полиграф, чтобы доказать непричастность к покушению на Соболева
- 20:54 В сети сообщили, что в Киев прилетел адвокат Трампа Рудольф Джулиани
- 20:30 "Не хочу, чтобы жена работала в Польше": полиция Львова показала самые курьезные вызовы
- 20:23 Пожар в Одессе: названы имена пропавших без вести
- 20:18 В Киеве накрыли ботоферму, работавшую на боевиков «ДНР»-«ЛНР» и Россию
- 20:06 Сборная Украины узнала возможных соперников перед жеребьевкой элитного дивизиона Лиги наций
- 20:01 Зеленский пообщался с главной пропагандисткой Кремля Скабеевой
- 19:42 Накануне встречи Зеленского с Путиным: Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
- 19:36 Пожар в Одессе: 15 человек, возможно, остаются в здании колледжа
Спецназовцев было трое: Бутусов раскрыл детали гибели бойцов "Альфы" на Донбассе
В группе бойцов спецподразделения «Альфа», которая вела разведку и наблюдение в «серой зоне» в районе села Староласпа Донецкой области, было три человека. Двое из них, Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли 1 декабря. Подробности того, что произошло в «серой зоне» за пределами зоны разведения войск в районе Богдановки, описал в Facebook главный редактор Цензор. НЕТ Юрий Бутусов.
По его информации, ночью, при переходе группы после успешного выполнения поставленных задач, произошел подрыв на мине.
В результате взрыва подполковник Дмитрий Каплунов получил смертельные ранения, он погиб на месте. Денис Волочаев и еще один офицер были ранены. Группа забрала оружие погибшего и документы и понесла раненых к своим позициям.
Поскольку подрыв произошел в «серой зоне», противник подрыв не наблюдал и отходу не препятствовал. Во время эвакуации от тяжелых ранений погиб подполковник Волочаев.
«Подразделения 1-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса ВС РФ на Донбассе обнаружили место подрыва и тело Каплунова на следующий день. Позиции противника находились недалеко и вынести Каплунова наши уже не смогли», — пишет Бутусов.
По словам Бутусова, в результате разглашения информации в украинских соцсетях, противник быстро сумел получить представление о ситуации до того, как сумели обменять тело Каплунова.
Украинская сторона прилагает усилия для возврата тела погибшего.
Напомним, президент Зеленский удостоил погибших офицеров СБУ Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова звания Герой Украины (посмертно).
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!