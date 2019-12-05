Украина

Ходить за пенсией к банкомату не придется: в Кабмине приняли важное решение

Задержек с доставкой пенсий и субсидий с 1 января 2020 года не будет: почти 5 млн пенсионеров, в частности, более 800 тысяч людей с инвалидностью, получат их через «Укрпочту» бесплатно и вовремя.

Об этом заявил на заседании правительства в среду, 4 декабря, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, говорится в сообщении на Правительственном портале.

В сообщении также говорится, что действующие ранее тарифы на доставку пенсий не менялись еще с 2004 года. Однако за это время минимальная зарплата увеличивалась быстрее чем минимальная пенсия.

Поэтому правительство решило повысить тарифы.

«Правительство установило новый тариф на услугу по выплате и доставке пенсий и денежных пособий. Решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины 4 декабря. С 1 января 2020 стоимость услуги в городе составит 1,15% от суммы соответствующей выплаты, в селе и поселке городского типа — 2,3%. Эти расходы будут предусмотрены в Государственном бюджете Украины на 2020 год», — говорится в сообщении.

В самой «Укрпочте» уже заявили, что новые тарифы позволят госкомпании перейти от ежедневного «закрытия бюджетных дыр» до стратегического развития в течение 5−10 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная рада Украины одобрила закон о верификации пенсий и других государственных выплат с предложениями президента Владимира Зеленского. Документ поддержали 248 нардепов.

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