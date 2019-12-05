- 07:30 8 полезных фактов о красной икре
- 07:29 Аденоиды и миндалины защищают дыхательные пути от микробов, но иногда их лучше удалить, — врач
- 07:26 Пожар в Одессе: появились уточненные данные о жертвах по состоянию на утро 5 декабря
- 07:25 Новые тренды в маникюре: модные цвета, эффекты bubble и frozen
- 07:13 Биатлон в Эстерсунде: онлайн-видеотрансляция женской индивидуальной гонки
- 06:55 Ходить за пенсией к банкомату не придется: в Кабмине приняли важное решение
- 06:30 Обещают летальное вооружение: в США рассказали о миллионах долларов помощи Украине
- 05:55 Украинцев предупредили о колебаниях магнитного поля Земли в декабре: названы неблагоприятные даты
- 05:39 Грете Тунберг вручили альтернативную Нобелевскую премию
- 05:33 Чего опасаться: гороскоп на 5 декабря для всех знаков зодиака
- 04:30 Коболев дал в США показания по делу адвоката Трампа
- 03:54 Вслед за Рудьковским и Мосийчуком: в РФ заочно арестовали украинца Рагозина
Ходить за пенсией к банкомату не придется: в Кабмине приняли важное решение
Задержек с доставкой пенсий и субсидий с 1 января 2020 года не будет: почти 5 млн пенсионеров, в частности, более 800 тысяч людей с инвалидностью, получат их через «Укрпочту» бесплатно и вовремя.
Об этом заявил на заседании правительства в среду, 4 декабря, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, говорится в сообщении на Правительственном портале.
В сообщении также говорится, что действующие ранее тарифы на доставку пенсий не менялись еще с 2004 года. Однако за это время минимальная зарплата увеличивалась быстрее чем минимальная пенсия.
Поэтому правительство решило повысить тарифы.
«Правительство установило новый тариф на услугу по выплате и доставке пенсий и денежных пособий. Решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины 4 декабря. С 1 января 2020 стоимость услуги в городе составит 1,15% от суммы соответствующей выплаты, в селе и поселке городского типа — 2,3%. Эти расходы будут предусмотрены в Государственном бюджете Украины на 2020 год», — говорится в сообщении.
В самой «Укрпочте» уже заявили, что новые тарифы позволят госкомпании перейти от ежедневного «закрытия бюджетных дыр» до стратегического развития в течение 5−10 лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная рада Украины одобрила закон о верификации пенсий и других государственных выплат с предложениями президента Владимира Зеленского. Документ поддержали 248 нардепов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.