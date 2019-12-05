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В Украине отмечают День волонтера
Во всем мире 5 декабря отмечают праздник международный День волонтера — International Volunteer Day. В переводе с английского языка волонтер означает добровольный помощник.
Праздник был учрежден в 1985 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН.
Официальное его название — Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития.
Считается, что волонтерское движение берет начало в 20-х годах XX века. После Первой мировой войны, во Франции, в Страсбурге, в первом волонтерском проекте участвовала немецкая и французская молодежь, которая восстанавливала разрушенные войной фермы в районе мест наиболее ожесточенных боев между немецкими и французскими войсками. Затем подобные акции прошли в Индии. Дальше движение распространилось по миру.
В Украине волонтерское движение началось в 90-х годах прошлого века, а официально его признали 10 декабря 2003 года.
Но настоящим годом рождения украинского волонтерства по праву можно считать 2014 год. Именно Революция Достоинства, а затем и война на Донбассе дали толчок развитию волонтерства в нашей стране.
Во время событий на Майдане в Киеве и российской агрессии на Донбассе волонтерское движение стало образцом единства украинского общества, его зрелости и самоорганизации. С тех пор волонтеры начали собирать деньги по всему миру на нужды военных, закупать на них медикаменты и оружие и везти все это на фронт.
Многие волонтеры впоследствии стали добровольцами и остались защищать Украину с оружием в руках.
Именно благодаря украинским волонтерам Украина выстояла и сохранила независимость.
Ти твориш добро, даруючи радість усім,
Ти ділишся щастям і серцем своїм.
Ти твориш добро, даруєш надію,
Ти твориш любов, ти здійснюєш мрії.
Душею і серцем ти завжди із ними,
ля них ти є друг, і сім’я, і родина.
Ти наче те сонце, що гріє весною.
Для них ти як Ангел, що завжди з тобою.
Ти рук не опустиш, ти йдеш до мети,
Щаслива дитина, щасливий і ти.
З дитячих сердець погане ти стер,
Ти добра людина, ти — волонтер!
Украина — единственная страна в мире, где этот день переходит в День вооруженных сил, который отмечается 6 декабря.
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