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10 лет назад в России сгорел ночной клуб "Хромая лошадь": в сети припомнили видео рокового пожара

9:07 5 декабря 2019 140
Пожар в клубе «Хромая лошадь»
Инф. «ФАКТОВ»

Ровно 10 лет назад в российской Перми в ночном клубе «Ночная лошадь» произошел масштабный пожар, во время которого погибли 156 человек, в том числе и двое гражданин Украины.

В сеть выложили видео с воспоминаниями людей, бывших в тот роковой вечер в ночном клубе. «Хромая лошадь» загорелась из-за фейерверка в зале — огонь перекинулся на пластиковые элементы декора. «Дамы и господа! Мы горим! Выходим из зала!» — сказал тогда ведущий, но многие сначала не поняли, что происходит. Потом на входе возникла давка. Поскольку окон в помещении не было, клуб моментально заполнился едким ядовитым дымом. Именно из-за него погибло большинство посетителей заведения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после пожара в «Хромой лошади» были арестованы четыре человека — один из владельцев клуба (второй скончался в больнице от полученных ожогов), администратор, арт-директор и частный предприниматель, который занимался поставкой фейерверков и пиротехники.

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