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Мир

В США погибла бывшая «Мисс Пакистан Мир» (фото)

9:45 5 декабря 2019 365
Заниб Навид
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В американском штате Мэриленд погибла бывшая победительница конкурса красоты «Мисс Пакистан Мир» (Miss Pakistan World) Заниб Навид. 32-летняя Заниб, которая была за рулем автомобиля Mercedes CL2, не справилась с управлением. Машину занесло, она ударилась о бордюр и, перевернулась. Как сообщает издание People, молодую женщину выбросило из автомобиля. Она скончалась на месте происшествия.

Заниб родилась в Лахоре, но постоянно проживала в местечке Помона в штате Нью-Йорк. В 2011 году она закончила частный американский Университет Пейс. В августе 2012 года одержала победу на конкурсе Miss Pakistan World, который проходил в канадском городе Торонто. Это единственный всемирно признанный пакистанский конкурс красоты. В нем принимают участие девушки пакистанского происхождения из разных стран мира.

После своей победы Навид представляла Пакистан на престижном международном конкурсе Miss Earth (Мисс Земля) — третьем по значимости после «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Впоследствии она стала президентом конкурсов «Мисс» и «Миссис Пакистан США».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что популярный актер и модель Годфри Гао потерял сознание на съемках и умер в 35 лет.

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