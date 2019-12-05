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Попал в сильный шторм: в Эгейском море спасли украинских моряков с судна New Leo
Сухогруз New Leo (флаг Либерии, судовладелец и оператор из Одессы (OOO Prestizh), шедший из Греции в Турцию, в Эгейском море попал в сильный шторм. Это привело к потере управления, вызвало смещение груза и крен. В районе происшествия была организована спасательная операция. К месту ЧП направили катера, вертолеты, корабли береговой охраны и Военно-морских сил Греции.
Операция усложнялась погодными условиями: был штормовой ветер силой до восьми баллов по шкале Бофорта. Тем не менее все 14 членов экипажа — граждане Украины (большинство — жители Одесской области) — спасены. С судна вертолетами сняли 10 человек, еще четверых подняли со спасательной шлюпки. Их доставили в центр здоровья на остров Скирос.
По уточненным данным, в спасательной операции принимали участие три военных вертолета, два военных корабля, спасательный корабль береговой охраны и пять торговых судов.
В заявлении береговой охраны Греции говорится, что двое моряков New Leo получили травмы, не угрожающие жизни, им потребуется лечение в больнице.
Опустевший сухогруз пока дрейфует. Возле него находится спасательное судно Pantokrator. Состояние сухогруза New Leo неизвестно.
Ранее «ФАКТЫ» писали о крушении танкера Delfi под Одессой в конце ноября. Тогда тожн была организована масштабная спасательная операция, чтобы снять с судна членов экипажа.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!