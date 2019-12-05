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Происшествия

Попал в сильный шторм: в Эгейском море спасли украинских моряков с судна New Leo

10:15 5 декабря 2019 33
судно New Leo
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Сухогруз New Leo (флаг Либерии, судовладелец и оператор из Одессы (OOO Prestizh), шедший из Греции в Турцию, в Эгейском море попал в сильный шторм. Это привело к потере управления, вызвало смещение груза и крен. В районе происшествия была организована спасательная операция. К месту ЧП направили катера, вертолеты, корабли береговой охраны и Военно-морских сил Греции.

Операция усложнялась погодными условиями: был штормовой ветер силой до восьми баллов по шкале Бофорта. Тем не менее все 14 членов экипажа — граждане Украины (большинство — жители Одесской области) — спасены. С судна вертолетами сняли 10 человек, еще четверых подняли со спасательной шлюпки. Их доставили в центр здоровья на остров Скирос.

По уточненным данным, в спасательной операции принимали участие три военных вертолета, два военных корабля, спасательный корабль береговой охраны и пять торговых судов.

В заявлении береговой охраны Греции говорится, что двое моряков New Leo получили травмы, не угрожающие жизни, им потребуется лечение в больнице.

Опустевший сухогруз пока дрейфует. Возле него находится спасательное судно Pantokrator. Состояние сухогруза New Leo неизвестно.

Ранее «ФАКТЫ» писали о крушении танкера Delfi под Одессой в конце ноября. Тогда тожн была организована масштабная спасательная операция, чтобы снять с судна членов экипажа.

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