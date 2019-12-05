Пожар в одесском колледже: число пострадавших увеличилось (уточненный список)

Происшествия

Все пострадавшие при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, госпитализированные в больницы Одессы, пережили ночь без особого ухудшения состояния. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в пресс-службе горсовета.

«В стационарах все пациенты стабильные, без ухудшения. Вчера еще одна 15-летняя девочка поступила в детскую областную клиническую больницу. Всего в стационарах 29 человек», — уточнили в пресс-службе.

По данным мэрии, в настоящее время насчитывается 29 пострадавших.

В областной больнице: Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г. р., Савельева Юлия Васильевна, 2002 г. р., Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г. р., Куртеева Мария Игоревна, 2003 г. р., Бахчиванжы Елена Васильевна, 2003 г. р., Бац Анна Сергеевна, 2003 г. р., Дроняк Ирина Петровна, 2004 г. р., Авдеева Анастасия Александровна, 2002 г. р.

В детской городской больнице: Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г. р., Новицкий Юрий Владимирович, 2004 г. р., Владимирова Виктория Юрьевна, 2003 г. р., Тарас Екатерина Олеговна, 2002 г. р.

В городских клинических больницах №№ 1, 10 и 11 и клинике медуниверситета: Лазкова Любовь Сергеевна, 58 лет, Шатохин Сергей Николаевич, 43 года, Щербаков Артем Иванович, 1984 г. р., Крыжановский Владимир Сергеевич, 35 лет, Нестеренко Дмитрий Петрович, 38 лет, Самойлов Станислав Павлович, 1981 г. р., Бабенко Ксения Аркадьевна, 2002 г. р. (умерла, опознана), Хмарская Виктория Васильевна, 1967 г. р., Базга Александр Петрович, Марозюк Вадим Викторович, 27 лет. Рокина Елена Вячеславовна, 2001 г. р., Белинская Руслана Витальевна, 2001 г. р., Винарчук Елена Руслановна, 2002 г. р., Лазовская Любовь Федоровна, 2002 г. р., Савельева Ирина Владимировна, 18 лет, Попова Наталья Петровна, 68 лет, Кубко Ирина Васильевна, 54 года.

Есть еще одна пациентка, фамилия и имя которой пока неизвестны. Также неизвестны места нахождения 13 человек, которые, по предварительной информации, могли быть в помещениях во время пожара. Поисково-спасательные работы в сгоревшем здании колледжа продолжаются с раннего утра четверга, 5 декабря.

Отмечается, что ликвидация пожара продолжается до сих пор, одновременно спасатели ведут поисковые операции. В Одессе ждут специалистов спецотряда из Киева — для помощи в проведении операции среди завалов. Также группа психологов готова дополнительно оказывать помощь всем причастным к ЧП.

Как сообщили в управлении патрульной полиции, 5 декабря с 07:00 перекрыт для проезда автотранспорта участок в центре города. В частности, перекресток улиц Пушкинской и Троицкой, а также Троицкой и Осипова.

В городе продолжает действовать временная схема движения общественного электротранспорта. Как сообщили в КП «Одесгорэлестротранс», троллейбусы маршрутов № № 7, 9, 10, 11 ходят по укороченной схеме — до железнодорожного вокзала. Троллейбусные маршруты № 1 и № 5 вообще не функционируют.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе продолжаются спасательные работы в сгоревшем здании колледжа. В результате пожара погиб один человек.

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