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Что задумали рестораторы: как шеф-масло «Стожар» помогает развивать кулинарную культуру Украины
Восемьсот лучших специалистов, поваров, владельцев ресторанов, которые работают в ресторанах по всей Украине, встретились в Киеве. К ним приехали 15 шеф-поваров, звезд украинской и мировой кухни. 30 ноября в Киеве состоялось событие года — Creative Chefs Summit 2019.
В большом переполненном зале на кухне-сцене длиной 18 метров в кулинарно-интеллектуальном «диалоге» сходились по два звездных шефа. Камеры ловят каждое движение поваров, транслируя его на большие экраны за их спинами.
Украинцы vs европейцы
В первом кулинарном выступлении встретились итальянка Изабелла Поти и украинец Виктор Тимчишин. Изабелла — звезда итальянской кухни: шеф-повар и партнер мишленовского ресторана Bros 'by Floriano Pellegrino. Ее первое блюдо — спагетти с чесноком, прогорклым жиром и острым перцем чили. Второе — равиоли со свининой и фисташково-базиликовым соусом.
Одновременно с ней выступал шеф-повар киевского ресторан Guramma Italiana, который считается одним из первопроходцев современной украинской кулинарии, — Виктор Тимчишин. Он готовил стейк торнедо Россини с муссом из зобной железы, черным языком и диким морским гребешком. А также морковный десерт с мукой из черемухи. При этом он использовал свои новые техники приготовления и подавал блюда в специально заказанной у гончара посуде.
5 разновидностей масла для креатива
Какая же главная кулинарная идея 2019 года захватила поваров? «Обновленная классика» — таков слоган саммита. Как из аутентичных блюд, применяя новые креативные дополнения, сделать актуальный шедевр? Возможно ли к старым проверенным блюдам применить новые рецепты, техники, новую подачу продукта?
Итак, главная задача поваров сегодня — возвращение к надежной классике и ее осовременивание. И именно этой концепции соответствует линейка масел ТМ «Стожар Premium Select», которая прекрасно подходит, чтобы сделать старое по-новому. Ведь сразу 5 видов масла — льняное, конопляное, тыквенное, ореховое и кунжутное — создают выбор для креативных подходов. На саммите шеф-повара могли подобрать масло именно под свой вкус.
Конечно, о вкусах не спорят. Однако, отвечая на наш вопрос, украинский шеф-повар Виктор Тимчишин отметил: «По моим ощущениям, сейчас у украинских поваров есть потребность в локальных качественных продуктах — потому линейка шеф-масла „Стожар“ и привлекла внимание украинских поваров на этом саммите. Вообще же, к рыбным блюдам хорошо подходит льняное масло, к салатам — конопляное. А, к примеру, мясо ягненка прекрасно сочетается с ореховым маслом из линейки Premium Select».
Справка HOTELIERO
Миссия клуба отельеров и рестораторов HOTELIERO, который выступает организатором события, — «трансформировать Украину в наиболее гостеприимную страну в Европе до 2022 года». Также HOTELIERO является организатором Национальной премии «СОЛЬ» — «Оскара» для украинской ресторанной индустрии.
Справка ТМ «Стожар»
Масло «Стожар» производит украинская компания KERNEL, крупнейший экспортер подсолнечного масла в мире. Ассортимент бренда составляет классическое рафинированное подсолнечное масло для приготовления при высоких температурах, а также линейка крафтовых масел первого холодного отжима Premium Select (льняное, конопляное, ореховое, кунжутное и оливковое).
В 2019 году бренд «Стожар» стал партнером клуба HOTELIERO для того, чтобы совместно работать над развитием гастрономической культуры Украины.
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