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Спорт

Чемпионский болид Михаэля Шумахера продан за миллионы долларов (фото)

12:01 5 декабря 2019
Михаэль Шумахер
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

На аукционе в Абу-Даби продан гоночный болид Ferrari F2002, на котором в 2002 году немецкий пилот Михаэль Шумахер завоевал свой пятый чемпионский титул.

Отметим, что на данном автомобиле, имеющем шасси под номером 2019, гонщик Формулы-1 одержал победы в Гран-при Сан-Марино, Гран-при Австрии и Гран-при Франции (всего в том сезоне легендарный гонщик выиграл 11 гонок из 17). Как сообщает Twitter Car& Style, машину продали за 6,6 млн долларов.

Чемпионский болид Михаэля Шумахера

К слову, это уже не первый раз, когда болид Шумахера выставляется на продажу. В 2017-м Ferrari Marlboro F2001 был реализован за 7,504 млн долларов.

Напомним, что в 2013 году семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер получил тяжелую травму головы в результате падения на горнолыжном курорте в Альпах.

Ранее «ФАКТЫ"сообщали, что Михаэля Шумахера тайно доставили в одну из больниц Парижа.

Фото Getty Images

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