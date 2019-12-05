В России к 17 годам колонии приговорили родственника узника Кремля Примова

Украина

В четверг, 5 декабря, 2019 года, Южный военный суд Ростова-на-Дону (Россия) приговорил к 17 годам исправительной колонии строгого режима крымского татарина Энвера Сейтосманова — родственника узника Кремля Нури Примова.

Как сообщает «Крымская солидарность», такое решение приняла коллегия судей в составе Сергея Горелова, Николая Гулько и Александра Генералова. Энвера Сейтосманова признали причастным к деятельности «террористической организации». Речь идет об организации «Хизб ут-Тахрир», которая свободно действует на территории многих стран мира за исключением России, где она была запрещена Верховным Судом РФ 14 февраля 2003 года.

«По мнению адвокатов, которые работают с данной категорий дел, на протяжении всего следствия не представлено ни единого доказательства вины и причастности подсудимых к террористическим актам или насилию, а арестованные крымские татары обвиняются и приговариваются к различным срокам в колонии строгого режима лишь на основании того, что посещали религиозные собрания и читали религиозную литературу, обсуждали социально-политические темы», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ростове-на-Дону (Россия) Южный военный суд незаконно осудил на длительные тюремные сроки шестерых крымскотатарских мусульман (ялтинская группа), чья «вина» состояла лишь в том, что они посещали религиозные собрания и обсуждали социально-политические темы. Среди них и правозащитник Эмир-Усеин Куку, который получил 12 лет заключения.

Фото «Крымской солидарности».

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