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76 лет строгого режима: в России незаконно осудили шестерых крымских татар
В Ростове-на-Дону (Россия) Южный военный суд незаконно осудил на длительные тюремные сроки шестерых крымскотатарских мусульман (ялтинская группа), чья «вина» состояла лишь в том, что они посещали религиозные собрания и обсуждали социально-политические темы. Ранее большие тюремные сроки по подобному делу получили пятеро крымских татар.
Речь идет о деле организации «Хизб ут-Тахрир», которую в России называют запрещенной и «террористической». «Судебная коллегия в лице Сапрунова Р. В, Подольского Р. В, Меркулова Д. В огласила приговор в отношении шестерых крымских татар мусульман», — сообщают в «Крымской солидарности».
- Муслим Алиев — 19 лет, с ограничением свободы на 1 год;
- Инвер Бекиров — 18 лет с ограничением свободы на 1 год;
- Эмир-Усеин Куку — 12 лет с ограничением свободы на 1 год;
- Вадим Сирук — 12 лет с ограничением свободы на 1 год;
- Рефат Алимов — 8 лет с ограничением свободы на 1 год;
- Арсен Джеппаров — 7 лет с ограничением свободы на 1 год.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2018 года один из крымских татар — правозащитник, фигурант сфабрикованного оккупантами дела «ялтинской шестерки» Эмир-Усеин Куку — объявлял голодовку.
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