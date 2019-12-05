Обострение на Донбассе: ВСУ ответным огнем «подавили» боевиков

Украина

В четверг, 5 декабря, в первой половине дня оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Примечательно, что это произошло за несколько дней до встречи «нормандской четверки». Об обстановке на Донбассе пресс-служба штаба ООС сообщает в Facebook.

С утра в районе Широкино боевики открыли огонь из минометов. В районе Новолуганского противник применил противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а возле Луганского — гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Украинские бойцы «подавили» противника ответным огнем из легкого пехотного вооружения.

Ранее сообщалось, что дешевый газ от России могут предложить обменять на украинский Донбасс — это одна из возможных сделок от Путина. Кремль постарается сохранить контроль над оккупированными территориями.

Фото: rbc.ua

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