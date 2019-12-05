- 14:49 Обострение на Донбассе: ВСУ ответным огнем «подавили» боевиков
- 14:43 День Вооруженных сил Украины 2019: поздравления и открытки
- 14:37 Руис — Джошуа: онлайн-трансляция чемпионского боя-реванша
- 14:36 100 лет назад Антанта признала за Польшей украинские Холмщину, Лемковщину и Подляшье
- 14:35 В Раде поймали очередного "кнопкодава": в сети показали фото и видео
- 14:17 На Крещатике на женщину упали строительные леса: фото с места событий
- 14:13 Назван баснословный гонорар Джошуа за бой-реванш с Руисом
- 14:12 «Говорящий кот» умеет здороваться по-английски с акцентом джентльмена с Юга
- 14:07 Потап, Винник и Полякова выпустили взрывной клип
- 14:01 У Зеленского рассказали о планах по переговорам с ОРДЛО
- 13:54 Ермак допустил изменения в Конституции после встречи Зеленского с Путиным
- 13:46 Руис – Джошуа: прогнозы букмекеров на бой-реванш за четыре чемпионских пояса в супертяжах
Обострение на Донбассе: ВСУ ответным огнем «подавили» боевиков
В четверг, 5 декабря, в первой половине дня оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Примечательно, что это произошло за несколько дней до встречи «нормандской четверки». Об обстановке на Донбассе пресс-служба штаба ООС сообщает в Facebook.
С утра в районе Широкино боевики открыли огонь из минометов. В районе Новолуганского противник применил противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а возле Луганского — гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Украинские бойцы «подавили» противника ответным огнем из легкого пехотного вооружения.
Ранее сообщалось, что дешевый газ от России могут предложить обменять на украинский Донбасс — это одна из возможных сделок от Путина. Кремль постарается сохранить контроль над оккупированными территориями.
Фото: rbc.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.