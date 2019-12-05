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Украина

Ермак допустил изменения в Конституции после встречи Зеленского с Путиным

13:54 5 декабря 2019 97
Андрей Ермак
Инф. «ФАКТОВ»

Команда Владимира Зеленского готова провести конституционную реформу в соответствии с итогами встречи «нормандской четверки». Об этом сообщает «Европейская правда».

«Украина готова выполнить положение „минских договоренностей“, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации», — заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Он пояснил, что часть полномочий будет передана на места, также будут определенные положения, касающиеся ОРДЛО.

«Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия», — сказал Ермак.

Помощник президента уверен, что такие изменения не будут угрожать целостности Украины.

Ранее сообщалось, что уволенная с должности замминистра иностранных дел Елена Зеркаль заявила о давлении со стороны помощника президента Андрея Ермака.

Фото: my.ua

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