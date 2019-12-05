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Ермак допустил изменения в Конституции после встречи Зеленского с Путиным
Команда Владимира Зеленского готова провести конституционную реформу в соответствии с итогами встречи «нормандской четверки». Об этом сообщает «Европейская правда».
«Украина готова выполнить положение „минских договоренностей“, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации», — заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.
Он пояснил, что часть полномочий будет передана на места, также будут определенные положения, касающиеся ОРДЛО.
«Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия», — сказал Ермак.
Помощник президента уверен, что такие изменения не будут угрожать целостности Украины.
Ранее сообщалось, что уволенная с должности замминистра иностранных дел Елена Зеркаль заявила о давлении со стороны помощника президента Андрея Ермака.
Фото: my.ua
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