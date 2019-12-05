Газ в обмен на Донбасс: в Украине предположили, какую сделку Путин предложит Зеленскому

Политика

Россия не свернет предстоящую встречу «нормандской четверки» в Париже, даже если на полях саммита Зеленским будет поднят вопрос о возвращении Крыма. Ранее в Москве заявляли, что это невозможно. Такую осторожность со стороны Москвы можно объяснить желанием Кремля в своих интересах изменить повестку дня «нормандского саммита». Об этом на «Крым.Реалии» пишет украинский журналист Виталий Портников.

По его мнению, президент Путин хочет подменить обсуждение вопроса о деоккупации Донбасса и выполнении минских соглашений пакетом, в котором согласие Киева с сохранением фактического контроля Москвы над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей будет обменяно на продолжение транзита российского газа по территории Украины и скидку на покупку Украиной российского газа.

Журналист утверждает, что разработанный россиянами план будет выгоден западным партнерам — Меркель и Макрону. По его мнению, от пакетного соглашения не откажется и президент Зеленский.

«В Кремле пришли к выводу, что такой пакет устроит всех остальных участников саммита — президента Зеленского, который отчаянно нуждается в деньгах для создания социальных преференций для своего электората, канцлера Меркель, которая добивается синхронизации введения в действия газопровода „Северный поток-2“ с продолжением транзита по украинской ГТС, президента Макрона, который хочет улучшения отношений с Москвой — пусть даже ценой ревизии украинского суверенитета», — пишет Портников.

Напомним, 28 ноября, в столице Австрии Вене состоялись украинско-российские переговоры по газу. Российская сторона заявила, что в результате встречи «достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни».

Как известно, дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.

Позиции Украины на этих переговорах значительно укрепились в последнее время, в связи с тем, что Апелляционный суд Швеции вынес положительное для НАК «Нафтогаз Украины» решение по жалобе ПАО «Газпром» (Россия) на решение Стокгольмского арбитража. Данное решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

Помимо отклоненной жалобы «Газпрома» суд также постановил, чтобы российская компания компенсировала расходы НАК на судебный процесс в размере 1,022 млн евро и 1,65 млн грн, а также отклонил обращение «Газпрома» о секретности.

В сложившейся ситуации РФ старается найти способы выхода из тупика, которые позволили бы ей не платить Украине согласно решению Апелляционный суда, а также «оттянуть» время до запуска газопровода «Северный поток-2», когда ее позиции значительно усилятся.

В «Газпроме» выступили с заявлениями о том, что «необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств». Кроме того, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20−25%.

В свою очередь, в «Нафтогазе» не готовы «простить» 22 миллиарда долларов «Газпрому».

Позже «Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

В ответ в украинской компании заявили о готовности рассмотреть предложение по выплатам «Газпромом» долгов не денежными средствами, а поставками газа.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что даже если Россия, требующая от украинской стороны отказаться от судебных процессов, не подпишет контракт на транзит газа через нашу территорию, Украина не будет «перекрывать вентиль. По словам Витренко, энергоноситель, поступающий в Украину без контракта, будет закачиваться в подземные хранилища, а после документального оформления — направлен туда, куда владелец с соответствующими документами скажет его направить.

ФОТО «Обозревателя»

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