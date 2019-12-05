"Чтоб он сдох": отец Фриске резко ответил Шепелеву

Шоу-бизнес

Отец покойной Жанны Фриске резко отреагировал на откровенное интервью Дмитрия Шепелева Ксении Собчак, в котором он рассказал о давнем конфликте с семьей певицы. По словам телеведущего у Владимира Фриске были сложные отношения с дочерью, якобы последние два года они почти не общались. Также он рассказал, как отец певицы угрожал ему пистолетом, требуя встречи с внуком Платоном.

Владимир Фриске опровергает слова Шепелева, называет его лжецом и подлым человеком, который прячет внука и не разрешает видеться с ним. Возмущенный мужчина утверждает, что на самом деле у них с Жанной были теплые отношения, а Дмитрия она ненавидела и избегала.

«Чтоб он сдох после таких слов. Мы с дочкой последние два года не отходили друг от друга. И она любила что папу, что маму больше всего на свете. Эту мр*зь она ненавидела. Все, не хочу больше на эту тему говорить», — заявил отец Жанны Фриске изданию Teleprogramma.pro.

Стоит отметить, что последние дни жизни Жанна провела в доме с родителями и младшей сестрой.

Владимир говорит, что Дмитрий редко навещал больную жену, а теперь всех обманывает и скрывает внука.

«Мы видели внука всего несколько раз. Каждая встреча сопровождалась каким-то скандалом. А потом Шепелев просто перестал брать трубки. Поэтому пусть не обманывает», — цитирует Фриске «СтарХит». Он также добавил, что знать не хочет Шепелева.

Напомним, после смерти Жанны Фриске между близкими для нее людьми разгорелся конфликт из-за вопроса о воспитании Платона, а также денег, собранных на ее лечение. Росфонд потребовал вернуть обратно средства, которые не были израсходованы на лечение. Оказалось, что деньги исчезли со счета за несколько дней до кончины певицы.

Платон постоянно проживает с Дмирием, который строит личную жизнь и уже три года живет с новой возлюбленной Екатериной Тулуповой.

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