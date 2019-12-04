Откровенно: Дмитрий Шепелев о наркотиках, Жанне Фриске и новой возлюбленной (видео)

Шоу-бизнес

Ксения Собчак вытащила на откровенный разговор довольно закрытого, тщательно оберегающего свою личную жизнь Дмитрия Шепелева, который впервые подтвердил роман с Екатериной Тулуповой. Телеведущая не скрывает, что опасалась его «правильности», от того и занудности.

«Дима вроде все правильно говорит, но как-то слишком не к чему прицепиться. Вот и канал ютюб открыл не про групповой секс, а про идеальных пап. Прям сахар на зубах, да? Но оказалось, что если снять эту защитную пленочку, там есть в чем поковыряться! Есть порох в пороховницах и Tinder в кармане!», — сказала Собчак, анонсируя беседу.

Дмитрий был предельно откровенен. Он пустил Собчак в свою квартиру, где проживает с Екатериной и детьми — ее дочерью Ладой и сыном от Жанны Фриске Платоном. Показал уютную комнату сына, домашних питомцев Пу и Лу (в честь Путина и Лукашенко). «Только Зе не хватает», — шутил Дмитрий.

Кстати, он все еще остается гражданином Беларуси и не собирается менять паспорт. Не чувствует себя до конца своим в РФ, хоть и работает на Первом канале, чудесным образом получив работу, что кардинально изменило его жизнь. Простой белорусский парень сначала переехал в Киев, затем перебрался в Москву, закрутил роман с красавицей певицей Жанной Фриске.

Их отношения развивались стремительно. «Я сделал предложение. Жанна ответила согласием», — сказал Дмитрий. Но звездная свадьба так и не состоялась. Жанне пришлось бороться с раком мозга. Увы, коварная болезнь оказалась сильнее — летом 2015 года певицы не стало.

Дмитрий вспоминает о певице со светлой грустью, называет ее «нежным мотыльком», вспоминает их любимый парк, где они часто гуляли и где сейчас гоняет на велосипеде их 6-летний Платон.

Дмитрий признается, что очень любит сына, уделяет ему много внимания, но не считает себя идеальным отцом. Он старается сделать все, чтобы мальчик не чувствовал обделенным материнской любовью.

«Я хочу, чтобы он понимал, что у него есть мама. Пусть она находится далеко, он не может ее обнять, но он не один. Поэтому в доме столько фотографий с Жанной. Стараюсь о ней рассказывать, прошу окружение не говорить о том, какая она артистка, певица. Публичную сторону ее жизни хочу отделить, чтобы Платон чувствовал, что мама — настоящий живой человек, а не образ с обложки журнала», — рассказал Шепелев.

Ксения не обошла стороной тему выяснения отношений Шепелева и родителей Жанны Фриске, с которым пришлось делить наследство и бороться за Платона. Судебные разбирательства длятся и сейчас. Бабушка и дедушка не общаются с внуком, хотя суд определил порядок встреч — полтора часа два раза в месяц.

«На эти свидания они не приходят. Зато ходят на шоу и рассказывают, какой я плохой отец… Для меня главное, чтобы ребенок рос в спокойствии, комфортном для себя климате. У него и так было драматичное начало жизни. У меня к бабушкам и дедушкам было главное требование — не публиковать фото Платона и не таскать его на телевизионные эфиры», — рассказал Шепелев.

Он утверждает, что последние два года Жанна почти не общалась с отцом.

«Во время болезни видел отца один раз. У них были тяжелейшие отношения. Она предупреждала, что будут гадить», — не скрывает Дмитрий.

Напомним, один из исков предъявил Росфонд. Первый канал собрал огромную сумму на лечение Жанны. Часть средств действительно потратили на лечение, оставшуюся сумму потребовали вернуть.

«Когда Жанны не стало, оказалось, что на ее личных счетах — 0. И 21 млн рублей также нет. Согласно выпискам из банка, эти деньги за 3−5 дней до ее смерти были сняты. Кто это сделал? Это родители. А внук, как один из наследников, становится должником», — говорит Шепелев. Он погасил часть долга, выкупил долю Жанны в их доме. Но отношения с отцом Жанны не складывалась с самого начала.

«На первое свидание с Платоном он приперся с пистолетом. На детскую площадку. Он угрожал мне. В ситуацию вмешался охранник. С дрожью думаю о том, что могло произойти тогда», — с волнением рассказывает Шепелев и вспоминает еще один случай, когда едва не пострадал.

«Когда с Платоном возвращался домой, нас поджидали пять человек и дедушка. На наших с Платоном глазах избили охранника, сломали руку. Это отвратительная история. Платон будет страдать. Ему придется смотреть в ютюбе эти мерзкие программы», — сетует Шепелев и обещает, что в будущем будет вынужден рассказать сыну правду.

О новой личной жизни Дмитрий говорит крайне осторожно. Он официально подтвердил Собчак, что с Екатериной являются парой.

«Отношениям уже три года. Недавно до нас дошло, что наше первое свидание было 12 ноября. Именно 12 ноября состоялась премьера моего проекта „Папки“. Катя архитектор и дизайнер. А познакомили нас дети. Они ходили в один детский сад», — озвучил он официальную версию.

Но было еще и знакомство в социальной сети, где обычно знакомятся пары.

«Я в Tinder листаю фотки. Там мои реальные фотки. Когда совпадают мне пишут, как правило: ты не ух*ел чужие фотки ставить? Кто, ты урод? Это я. Не пи*ди, это не ты. И вот наша пара с Катей совпала», — так началось их личное общение. Дмитрий признается, что впервые в жизни ощутил, что такое настоящая семья.

«С Жанной все было по-другому, мы очень много путешествовали, все было в первый раз, в новинку, на необыкновенных эмоциях. Сейчас новый опыт, которым очень дорожу. Я очень благодарен судьбе, что встретил этого человека. И хорошо, что это произошло сейчас, когда мне 36 лет. Если бы это случилось через 3−5 лет, не факт, что согласился бы с кем-то жить», — считает телеведущий.

Собчак не была бы собой, если бы не нашла в биографии такого положительного Шепелева темные пятна. Он впервые признался, что пробовал наркотики.

«В подростковом возрасте пробовал травку, кокаин. Но это было один раз, больше не употреблял. Мне не нравится, когда не контролирую себя», — признался Дмитрий.

В прессе появились слухи, что Шепелев сделал предложение Екатерине и готовится к свадьбе. В сети разгорелся скандал между телеведущим и его коллегой Лерой Кудрявцевой, которая грозила рассказать о нем нечто нелицеприятное.

Ранее Ксения Собчак устроила провокационный круглый стол с открытыми геями и поговорила, как им живется в России.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter