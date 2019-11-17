«Быстро прошла любовь»: Дмитрия Шепелева раскритиковали за первое совместное фото с невестой

Шоу-бизнес

Известный российский телеведущий, отец ребенка покойной певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев, который на днях впервые рассказал о своей избраннице и об истории их знакомства, перестал скрывать новое увлечение и решился выложить совместное фото на своей официальной странице в социальной сети Instagram, пишет «Лента.ру».

Поклонникам понравилось, что на снимке Дмитрий нежно целует свою возлюбленную, а ее лицо в этот момент озаряется лучезарной улыбкой.

В то же время их, очевидно, немного озадачил комментарий Шепелева к снимку.

«Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами? В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми — они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья. А у вас как?»— спросил супруг Жанны Фриске своих фолловеров.

Преданные фанаты сразу же начала поздравлять Шепелева: «Огромного счастья вам и вашим детям!», «Ну наконец-то фото Катюши появилось в ленте! Совет да любовь», «Счастья вам. Никого не слушайте».

По их мнению, Дмитрий не должен идти в монахи после смерти любимого человека.

В то же время нашлись и те, кто раскритиковал телеведущего за его выбор и за поведение: «Лучше бы ты так Жанну целовал!», «Все-таки, слово партнёр как-то режет слух», «И грустно и радостно. Любви и долгой счастливой жизни», «Быстро у вас прошла любовь», «Променял нашу Жанну на какую-то непонятную, эх».

Как известно, Дмитрий Шепелев неоднократно говорил, что в его жизни появился любимый человек, но при этом долго скрывал любовный роман со своей новой избранницей, которой стала дизайнер Екатерина Тулупова.

Напомним, что известный телеведущий из Беларуси состоял в гражданском браке с певицей Жанной Фриске с 2012 года до ее смерти. У них родился сын Платон, которому в настоящее время шесть лет. Певица умерла 15 июня 2015 года от неоперабельной опухоли головного мозга.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», согласно сообщениям СМИ, Дмитрий Шепелев не планирует устраивать пышное торжество в честь своего бракосочетания. Влюбленные планируют скромно расписаться в Москве и отправиться в путешествие. Пара любит отдыхать с детьми за границей. Они были замечены ранее на курорте в Италии. Недавно Дмитрий и Екатерина побывали в Германии.

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