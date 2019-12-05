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Художник из Казахстана вышел к посольству Украины, чтобы извиниться за слова своего президента про Крым
5 декабря художник Асхат Ахмедьяров вышел в Казахстане, в городе Нур-Султан, к посольству Украины с плакатом, на котором была надпись на украинском языке: «Вибачте за нього». На рисунке была изображена голова, предположительно, осла. Об этом сообщает «Радио Азаттык».
Ахмедьяров сказал журналистам, что он просит прощения у народа Украины за слова Касым-Жомарта Токаева, президента Казахстана, о Крыме. Практически сразу Асхата Ахмедьярова схватили сотрудники спецслужбы охраны и вырвали из его рук плакат.
К посольству прибыл патруль, но он не стал задерживать Ахмедьярова. Плакат художнику не вернули.
Надпись на плакате Ахмедьярова, видимо, отсылает к заявлению главы меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова, который прокомментировал слова Токаева о том, что «аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму» крымско-татарской пословицей «Dedelerımız söyler edı: eşekten at olmaz…» («Наши деды говорили: осел не станет конем…»).
Ранее сообщалось, что президент Токаев выступил с неожиданным реверансом в адрес России.
Фото: RFE/RL
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!