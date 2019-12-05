Мир

Художник из Казахстана вышел к посольству Украины, чтобы извиниться за слова своего президента про Крым

5 декабря художник Асхат Ахмедьяров вышел в Казахстане, в городе Нур-Султан, к посольству Украины с плакатом, на котором была надпись на украинском языке: «Вибачте за нього». На рисунке была изображена голова, предположительно, осла. Об этом сообщает «Радио Азаттык».

Ахмедьяров сказал журналистам, что он просит прощения у народа Украины за слова Касым-Жомарта Токаева, президента Казахстана, о Крыме. Практически сразу Асхата Ахмедьярова схватили сотрудники спецслужбы охраны и вырвали из его рук плакат.

К посольству прибыл патруль, но он не стал задерживать Ахмедьярова. Плакат художнику не вернули.

Надпись на плакате Ахмедьярова, видимо, отсылает к заявлению главы меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова, который прокомментировал слова Токаева о том, что «аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму» крымско-татарской пословицей «Dedelerımız söyler edı: eşekten at olmaz…» («Наши деды говорили: осел не станет конем…»).

Ранее сообщалось, что президент Токаев выступил с неожиданным реверансом в адрес России.

Фото: RFE/RL

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter