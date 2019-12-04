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Политика

В Украине отреагировали на скандальные слова президента Казахстана об аннексии Крыма

18:34 4 декабря 2019 165
МИД
Инф. «ФАКТОВ»

В украинском министерстве иностранных дел отреагировали на слова президента Казахстана Касым-Жомат Токаева, который отрицает аннексию Крыма.

Напомним, в программе «Немцова. Интервью» он отказался использовать слово аннексия применительно к российской агрессии на украинском полуострове. А также назвал отношения между Казахстаном и РФ «абсолютно доверительными и добрососедскими». Кроме этого, казахский лидер заявил «о мудрости и порядочности российского руководства».

В украинском дипведомстве считают, что слова президента Казахстана не только противоречат принципам украинского-казахстанских отношений, но и международно-признанной позиции, зафиксированной в резолюции ООН от 27 марта 2014 года.

В МИДе напомнили, что в Договоре о дружбе и сотрудничестве между двумя странами зафиксированы принципы взаимного доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также неукоснительное соблюдение общепризнанных норм международного права.

И Украина неуклонно их придерживалась.

«Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши», — добавили в МИДе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Казахстан готовит крупный контракт с предприятием из аннексированного Крыма. Заключение контракта грозит также ухудшением отношений Украины и Казахстана.

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