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Огненное ЧП в криворожском лицее: эвакуированы сотни учащихся (фото)
5 декабря в Кривом Роге была объявлена эвакуация из лицея № 81 (ул.Симонова, Долгинцевский район). После того, как в здании возникло возгорание и коридоры учебного заведения заполнились дымом, на улицу срочно были выведены дети и персонал — всего 870 человек.
Пожар возник около 11 часов утра в коридоре на третьем этаже Научно-технического металлургического лицея. Из-за короткого замыкания загорелась проводка в районе электрощитовой.
Как сообщает телеканал «Первый городской», на место прибыли три бригады спасателей. Кроме того, персонал лицея воспользовался огнетушителями. В течение 13 минут опасность была ликвидирована, пожар потушили. Вместе со спасателями к зданию лицея прибыла скорая помощь, но, к счастью, обошлось без пострадавших.
Здание лицея отключили от электроснабжения. Ведутся ремонтные работы.
Напомним, 4 декабря масштабный пожар случился в одесском вузе — колледже экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса. Спасатели сейчас разбирают завалы. Есть погибшие, травмированные и пропавшие без вести. Рассматриваются две версии пожара: неисправное электрооборудование и умышленный поджог.
Фото one.kr.ua
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