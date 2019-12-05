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Художница ZINAИDA и «Артрехаб» обратились к 200 главам стран с призывом поддержать мир в Украине (фото)
4 декабря по случаю празднования Дня Вооруженных Сил Украины был презентован немаркированный художественный конверт, выпущенный «Укрпочтой» совместно с благотворительной организацией «Артрехаб». Цель проекта — обратить внимание общества на проблемы реабилитации ветеранов и важность арт-терапевтических мероприятий в этом процессе.
Конверт украшают фрагменты работ пятерых ветеранов и волонтеров — орнамент, нарисованный во время арт-реабилитационных занятий, в частности, Александра Соболя, Тараса Глушко, Вадима Бойко, Руслана Боровика и Ларисы Микитен.
В рамках презентации были направлены первые 200 писем иностранным политикам и представителям ООН. В письме основательница благотворительной организации «Артрехаб», украинская художница ZINAИDA призвала международных лидеров и послов доброй воли ООН присоединиться к флешмобу #free_from_war (освободись от войны).
ZINAИDA подчеркнула, что проблема реабилитации военных недооценена в мире, и поэтому такой флешмоб имеет две цели — привлечь внимание международного сообщества к указанной теме и призвать государства к миру.
«Я рада, что работы ветеранов увидят еще больше людей. В основе деятельности общественной организации „Артрехаб“ — практика арт-реабилитации по авторскому методу, основанная на декоративно-прикладных техниках традиционных искусств Украины. Идея использования художественных практик в психологической реабилитации возникла из моих глубоких убеждениях, что творческий потенциал — это вспомогательная сила, важный ресурс для восстановления психологического состояния и его гармонизации. Наша команда, состоящая из менеджеров, психологов и художников проводит занятия в больницах, реабилитационных и детских психологических центрах на постоянной основе, а также участвует в художественных акциях с детьми с особыми потребностями», — сказала основательница «Артрехаба» ZINAИDA на официальной церемонии спецпогашения марки на конверте.
Организаторы флешмоба #free_from_war также пригласили иностранных политиков и представителей ООН приехать в Украину, чтобы таким образом поддержать установление мира на Донбассе.
«Ради мира и во имя нашего общего, человеческого блага с помощью волонтеров, партнеров и друзей Украины — послов доброй воли мы хотим объединить страны мира. Приглашаем вас посетить Украину и протянуть красную нить любви, сострадания и толерантности. Присоединяйтесь к флешмобу — #free_from_war, чтобы напомнить миру о важности мира и о цене, которую гражданам нашей страны приходится платить для его восстановления. Поддержи мир — поддержи Украину!», — сказано в письме.
«Артрехаб» — это благотворительная организация, занимающаяся арт-реабилитацией по методике художницы ZINAИDы «Техника красной нити». В настоящее время организация активно работает с ветеранами и волонтерами ООС и членами их семей.
С 5 декабря по 10 января в Киеве в помещении Музея почты проходит выставка работ, созданных во время арт-реабилитационных занятий в «Артрехаб».
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