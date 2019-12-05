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Политика

Посла Казахстана вызвали в МИД для объяснения скандального заявления президента страны

17:55 5 декабря 2019 87
мид
Инф. «ФАКТОВ»

Спустя сутки Министерство иностранных дел Украины отреагировало на скандальные высказывания президента Казахстана. Касым-Жомат Токаев в интервью Deutsche Welle подыграл России и заявил, что не считает произошедшее в Крыму аннексией. После выхода этого интервью известный казахский художник Асхат Ахмедьяров вышел с плакатом к посольству Украины, чтобы извиниться за своего президента. Художника задержали казахские силовики.

5 декабря в МИД был вызван посол Казахстана Самат Ордабаев. Украинская сторона выразила обеспокоенность позицией Казахстана по поводу событий в Крыму.

Министерство уточнило, что по результатам встречи и Украина, и Казахстан подтвердили, что уважают принципы, заложенные в Договоре о дружбе и сотрудничестве от 20 января 1994 года. Это касается принципов взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ.

Пока дипломаты улаживали скандал с Казахстаном, новый инцидент зафиксирован в Венгрии, и снова из-за Крыма. Центральный венгерский телеканал М1 указал полуостров в видеосюжете как российскую территорию. Посольство Украины требует внести коррективы в сюжет.

Напомним, ранее в МИД Украины вызывали посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за его интервью и критических оценок украинской языковой политики.

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