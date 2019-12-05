Политика

ОБСЕ заменила Сайдика на переговорах в Минске: кто вместо него

В четверг, 5 декабря, председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак объявил о назначении посла Хайди Грау из Швейцарии специальным представителем председателя ОБСЕ в Украине, а также в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Она сменила на этом посту австрийского дипломата Мартина Сайдика, который работал с июня 2015 года.

Как сообщает Интерфакс-Украина, председатель ОБСЕ поблагодарил Мартина Сайдика «за его самоотверженность и важную работу, которая включала конкретные достижения в направлении полной реализации Минских соглашений».

В работе Хайди Грау одним из приоритетов будет поддержка политического урегулирования ситуации на Донбассе и гуманитарная помощь. Известно, что она с 2015 года руководит отделом безопасности человека Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.

Ранее сообщалось, что в Украине требовали отозвать Сайдика из-за того, что он отказался признавать факт оккупации Крыма.

Фото: SWI Swissinfo

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