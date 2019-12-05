- 20:37 Рада неожиданно отказалась увольнять Яременко
- 20:23 Пожар в одесском колледже: спасатели нашли тело женщины
- 20:19 Притула и Тополя стали орденоносцами: Зеленский наградил известных волонтеров
- 20:02 ОБСЕ заменила Сайдика на переговорах в Минске: кто вместо него
- 19:32 Доставка пенсий в села: в Кабмине решили важную проблему
- 19:19 В ПЦУ решили судьбу патриарха Филарета
- 19:19 Захваченные россиянами в плен украинские военные моряки получат статус УБД: Рада приняла закон
- 19:15 Дожди накроют всю Украину: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время (карты)
- 19:11 Если антифриз замерзнет, выйдет из строя радиатор и даже мотор: как подготовить машину к зиме
- 18:58 Биатлон в Эстерсунде: Джима сотворила сенсацию в индивидуальной гонке
- 18:55 Украина подала на Россию в Международный суд за казнь украинских военных под Иловайском
- 18:23 В сеть слили переписку в общем чате "слуг народа", из-за которой в Раде подрались депутаты
ОБСЕ заменила Сайдика на переговорах в Минске: кто вместо него
В четверг, 5 декабря, председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак объявил о назначении посла Хайди Грау из Швейцарии специальным представителем председателя ОБСЕ в Украине, а также в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Она сменила на этом посту австрийского дипломата Мартина Сайдика, который работал с июня 2015 года.
Как сообщает Интерфакс-Украина, председатель ОБСЕ поблагодарил Мартина Сайдика «за его самоотверженность и важную работу, которая включала конкретные достижения в направлении полной реализации Минских соглашений».
В работе Хайди Грау одним из приоритетов будет поддержка политического урегулирования ситуации на Донбассе и гуманитарная помощь. Известно, что она с 2015 года руководит отделом безопасности человека Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.
Ранее сообщалось, что в Украине требовали отозвать Сайдика из-за того, что он отказался признавать факт оккупации Крыма.
Фото: SWI Swissinfo
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...