Украина

В Украине заговорили об отзыве спецпредставителя ОБСЕ из-за его высказываний о Крыме

Украине необходимо требовать немедленного отзыва действующего председателя ОБСЕ Мартина Сайдика, который отказался признать факт оккупации Крыма. Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров пишет в Facebook.

«Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе Мартин Сайдик на международном форуме в Зальцбурге не только отказался высказывать свою позицию по незаконной аннексии Россией Крыма, но при этом позволил себе субъективные исторические экскурсы, оправдывающие попытку незаконной аннексии Россией Крыма», — написал Чубаров.

Глава Междлиса уверен, что Мартин Сайдик сознательно пренебрегает принципами Хельсинкского Заключительного Акта и оправдывает преступления России против Украины. При таких посредниках Украине уготовано поражение на международных переговорах.

«Украине следует требовать немедленного отзыва действующего председателя ОБСЕ Мартина Сайдика от выполнения им полномочий Специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе, — подводит итог Рефат Чубаров. — Пусть ищет у Кремля другую работу!»

Как сообщалось ранее, Мартин Сайдик заявил, что для жителей Донбасса не важно, на каких условиях будет заключен мир.

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