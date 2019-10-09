- 11:33 На Закарпатье посреди осени расцвел чай: в сеть попали яркие фото
- 11:22 Ячмень нельзя выдавливать и прикладывать к нему тепло: как лечить проблемную болячку
- 11:15 Импичмент Трампу: в Конгрессе отреагировали на отказ Белого дома сотрудничать со следствием
- 11:07 Дубилет обещает отменить трудовые книжки: что важно знать
- 10:49 В Киеве вандалы изуродовали памятный знак погибшим воинам АТО
- 10:39 В Украине заговорили об отзыве спецпредставителя ОБСЕ из-за его высказываний о Крыме
- 10:29 Приятно вспомнить: легендарному голу Шевченко в ворота России исполнилось 20 лет
- 10:27 Разведение войск на Донбассе: какие населенные пункты могут оказаться в "серой зоне"
- 10:25 Наживался на больных: в Измаиле задержали предприимчивого вора
- 10:11 Стало известно, в какую больницу перевели Заворотнюк
- 10:00 Самолет улетел полупустым: украинцы застряли в аэропорту Латвии
- 09:55 Анна Седокова больше не скрывает любовника, которого увела из семьи
В Украине заговорили об отзыве спецпредставителя ОБСЕ из-за его высказываний о Крыме
Украине необходимо требовать немедленного отзыва действующего председателя ОБСЕ Мартина Сайдика, который отказался признать факт оккупации Крыма. Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров пишет в Facebook.
«Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе Мартин Сайдик на международном форуме в Зальцбурге не только отказался высказывать свою позицию по незаконной аннексии Россией Крыма, но при этом позволил себе субъективные исторические экскурсы, оправдывающие попытку незаконной аннексии Россией Крыма», — написал Чубаров.
Глава Междлиса уверен, что Мартин Сайдик сознательно пренебрегает принципами Хельсинкского Заключительного Акта и оправдывает преступления России против Украины. При таких посредниках Украине уготовано поражение на международных переговорах.
«Украине следует требовать немедленного отзыва действующего председателя ОБСЕ Мартина Сайдика от выполнения им полномочий Специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе, — подводит итог Рефат Чубаров. — Пусть ищет у Кремля другую работу!»
Как сообщалось ранее, Мартин Сайдик заявил, что для жителей Донбасса не важно, на каких условиях будет заключен мир.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...