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Притула и Тополя стали орденоносцами: Зеленский наградил известных волонтеров
В Международный день волонтеров 5 декабря ряд помощников украинской армии получили государственные награды от президента. Указом главы государства ордена «За заслуги» III степени удостоены известные волонтеры:
- шоумен и телеведущий Сергей Притула;
- лидера группы «Антитіла», молодежный посол UNICEF Ukraine Тарас Тополя;
- глава организации «Пласт» Станислав Андрийчук.
Президентским знаком отличия «Крест Ивана Мазепы» награжден еще один волонтер — организатор благотворительного фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега.
Ордена «За мужество» III степени присвоены медикам «Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова». Награду получили:
- фельдшер Александр Бохонок;
- анестезиолог Сергей Заячкивский;
- стоматолог Артур Ремезюк
- хирург Эдуард Ремезюк.
Напомним, ранее Зеленский получил порцию критики от волонтерского сообщества из-за назначения уполномоченного президента Украины по вопросам волонтерской деятельности.
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