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Украина

Притула и Тополя стали орденоносцами: Зеленский наградил известных волонтеров

20:19 5 декабря 2019 137
притула тополя
Инф. «ФАКТОВ»

В Международный день волонтеров 5 декабря ряд помощников украинской армии получили государственные награды от президента. Указом главы государства ордена «За заслуги» III степени удостоены известные волонтеры:

  • шоумен и телеведущий Сергей Притула;
  • лидера группы «Антитіла», молодежный посол UNICEF Ukraine Тарас Тополя;
  • глава организации «Пласт» Станислав Андрийчук.

Президентским знаком отличия «Крест Ивана Мазепы» награжден еще один волонтер — организатор благотворительного фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега.

Ордена «За мужество» III степени присвоены медикам «Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова». Награду получили:

  • фельдшер Александр Бохонок;
  • анестезиолог Сергей Заячкивский;
  • стоматолог Артур Ремезюк
  • хирург Эдуард Ремезюк.

Напомним, ранее Зеленский получил порцию критики от волонтерского сообщества из-за назначения уполномоченного президента Украины по вопросам волонтерской деятельности.

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