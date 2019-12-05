Пожар в одесском колледже: спасатели нашли тело женщины (фото)

Происшествия

В Одессе продолжается поисковая операция после пожара 4 декабря в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Спасатели вошли внутрь здания и добрались до второго этажа. Именно сюда попадали все горевшие и рухнувшие конструкции с верхних этажей.

По информации регионального главка ГСЧС, на месте пожара обнаружено тело человека. «Это — взрослая женщина без признаков жизни. Ее правоохранители нашли под обломками конструкций здания. Сейчас полицейские устанавливают ее личность. Продолжаются поиски еще 13 человек», — сообщили в региональном главке.

Как стало известно «ФАКТАМ», погибшая, которую обнаружили под завалами здания колледжа, 43-летняя преподаватель математики Анна Бортюк.

Поисково-спасательные работы ведутся и на третьем этаже колледжа. Помимо одесских специалистов, задействованы также их киевские коллеги (всего 17 человек) и 37 единиц спецтехники. При разборке завалов вывезено 10 куб. строительных конструкций. Из подвальных помещений уже откачали 80 кубометров воды.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас спасатели расчищают здание с двух сторон — в центральной арке и левом крыле, где располагался колледж. Также завалы разбирают через оконные проемы на первых этажах здания.

В мэрии также считают небезопасным пребывание в своих квартирах жителей дома № 23 по улице Троицкой — соседнего со сгоревшим зданием: на ночь их отселят в гостиницу.

Газ, который сразу же после пожара отключили из соображений безопасности, пока не подключили. А вот электро- и водоснабжение во всех домах, соседствующих со сгоревшим домом № 25 (сразу после пожара обесточили дома по Троицкой, 18, 20, 21, 23, 24 и Пушкинской, 37 и 29) уже восстановили.

Поисково-спасательные работы будут проводиться в круглосуточном режиме, сообщил председатель Одесской областной администрации Максим Куцый. Власти обнародовали список 14 пропавших без вести (теперь, после обнаружения тела погибшей женщины, их уже 13).

Помимо тех, кто фигурирует в списке, полиция пытается выяснить местонахождение еще одного человека, по имени Руслан Никос. Он не является сотрудником или студентом колледжа, однако посещал учебное заведение в день пожара. Правоохранители просят всех, кто владеет информацией о его местопребывании, звонить по телефонам горячих линий КРУГЛОСУТОЧНО: ГСЧС — (050) 434−27−09; полиция — (050) 335−00−02 или 102.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что одесситы массово сдают кровь для пострадавших. Из 29 госпитализированных уже выписали троих. Одна женщина обратилась в больницу позже, и ее положили в стационар. Также сообщалось о гибели 17-летней студентки колледжа.

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