Мир

У Путина намекнули, что соглашения по Донбассу в Париже не будет

За четыре дня до нормандского саммита в Париже представители Кремля намекнули, что встреча может закончиться безрезультатно. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков открыто заявляет, что итогом переговоров 9 декабря может стать ни к чему не обязывающая декларация.

«Очевидно, что соглашения не будет. И никто не ожидает никакого соглашения. Это было бы завышенными ожиданиями… Некий документ возможно будет принят, но это не обязывающее соглашение. Будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть общее понимание», — заявил Песков в интервью телеканалу «Дождь».

Напомним, помощник президента Украины Андрей Ермак, выступая в Лондоне, заявил, что у Украины есть план «Б» на случай, если нормандская четверка не сможет найти никакой приемлемый вариант по Донбассу.

Президент Владимир Зеленский, напротив, возлагает на нормандскую встречу большие надежды. В своем последнем видео глава государства анонсировал, что в Париже будут говорить об окончании войны, и сама эта встреча — это уже победа.

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