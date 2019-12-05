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У Путина намекнули, что соглашения по Донбассу в Париже не будет
За четыре дня до нормандского саммита в Париже представители Кремля намекнули, что встреча может закончиться безрезультатно. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков открыто заявляет, что итогом переговоров 9 декабря может стать ни к чему не обязывающая декларация.
«Очевидно, что соглашения не будет. И никто не ожидает никакого соглашения. Это было бы завышенными ожиданиями… Некий документ возможно будет принят, но это не обязывающее соглашение. Будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть общее понимание», — заявил Песков в интервью телеканалу «Дождь».
Напомним, помощник президента Украины Андрей Ермак, выступая в Лондоне, заявил, что у Украины есть план «Б» на случай, если нормандская четверка не сможет найти никакой приемлемый вариант по Донбассу.
Президент Владимир Зеленский, напротив, возлагает на нормандскую встречу большие надежды. В своем последнем видео глава государства анонсировал, что в Париже будут говорить об окончании войны, и сама эта встреча — это уже победа.
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