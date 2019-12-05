23.73 / 23.96 26.22 / 26.57
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Полтаве водитель троллейбуса шокировала пассажиров (видео)

21:23 5 декабря 2019 1394
Водитель за рулем говорит по скайпу&nbsp;— скриншот с видео
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

Житель Полтавы Алексей Бондарь, ехавший вечером 4 декабря кольцевым троллейбусом под номером 130, стал свидетелем того, как водитель во время движения, держа смартфон в правой руке, с кем-то разговаривала по Skype. Алексей зафиксировал это на видеокамеру своего телефона и опубликовал видео в интернете. На записи видно, что водитель, увлеченная разговором, совершенно не следит за дорогой и не сразу понимает суть замечания возмущенного пассажира — после первого замечания она продолжает виртуальное общение.

Социальные сети тут же взорвались от возмущения: «Перед вами потенциальный убийца. Так быть не должно!», «Все решают доли секунды. Отвлекаться нельзя. Слишком за много жизней она отвечает, но водитель, видимо, об этом забыла», «Не может быть ей никакого оправдания».

После обнародования видео руководство коммунального предприятия «Полтаваэлектротранс» приняло меры дисциплинарного воздействия к своей сотруднице. Как сообщил директор предприятия Евгений Зайцев, за нарушение Правил дорожного движения и инструкции водителя троллейбуса ей вынесли выговор за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей и лишили премии за декабрь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в сеть попало видео с водителем автобуса в Киеве. Он вообще не следил за дорогой, курил и что-то искал в своем смартфоне. А водитель троллейбуса в Киеве играл в игры на своем мобильном телефоне прямо во время движения. Так же вел себя и водитель столичной маршрутки.

Видео Алексей Бондарь, Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

ПенсияУкрпошта

Ходить за пенсией к банкомату не придется: в Кабмине приняли важное решение

гривни

Пенсии и социальные выплаты будут начислять по-новому: что важно знать

Мать и коляска&nbsp;— стоп-кадр с видео

Задушив ребенка, кот сбежал: стали известны подробности жуткого ЧП под Винницей

Жанна Фриске с отцом

"Чтоб он сдох": отец Фриске резко ответил Шепелеву

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер