В Полтаве водитель троллейбуса шокировала пассажиров (видео)

Происшествия

Житель Полтавы Алексей Бондарь, ехавший вечером 4 декабря кольцевым троллейбусом под номером 130, стал свидетелем того, как водитель во время движения, держа смартфон в правой руке, с кем-то разговаривала по Skype. Алексей зафиксировал это на видеокамеру своего телефона и опубликовал видео в интернете. На записи видно, что водитель, увлеченная разговором, совершенно не следит за дорогой и не сразу понимает суть замечания возмущенного пассажира — после первого замечания она продолжает виртуальное общение.

Социальные сети тут же взорвались от возмущения: «Перед вами потенциальный убийца. Так быть не должно!», «Все решают доли секунды. Отвлекаться нельзя. Слишком за много жизней она отвечает, но водитель, видимо, об этом забыла», «Не может быть ей никакого оправдания».

После обнародования видео руководство коммунального предприятия «Полтаваэлектротранс» приняло меры дисциплинарного воздействия к своей сотруднице. Как сообщил директор предприятия Евгений Зайцев, за нарушение Правил дорожного движения и инструкции водителя троллейбуса ей вынесли выговор за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей и лишили премии за декабрь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в сеть попало видео с водителем автобуса в Киеве. Он вообще не следил за дорогой, курил и что-то искал в своем смартфоне. А водитель троллейбуса в Киеве играл в игры на своем мобильном телефоне прямо во время движения. Так же вел себя и водитель столичной маршрутки.

Видео Алексей Бондарь, Facebook

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