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Где смотреть онлайн «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: расписание трансляций матча английской премьер-лиги
В субботу, 7 декабря, на стадионе «Этихад» состоится манчестерское дерби в рамках английской премьер-лиги — «Манчестер Сити» примет «Манчестер Юнайтед» (арбитр — Энтони Тэйлор).
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «МАНЧЕСТЕР СИТИ» — «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
Предстоящая дуэль «горожан» и «красных дьяволов» — 179-я в истории. Пока 73 матча выиграл «МанЮнайтед», 53 — «МанСити», а еще 52 поединка завершились вничью (разница мячей — 257:245 в пользу «красных»). Отметим, что в прошлом сезоне «Сити» были сильнее в обоих матчах — 3:1 на «Этихаде» и 2:0 на «Олд Траффорд».
В нынешнем сезоне дела у обоих клубов в плане турнирной борьбы пока не складываются. Чемпион двух последних сезонов «Манчестер Сити» отстает от лидера, «Ливерпуля», на целых 11 очков, а «Манчестер Юнайтед», имеющий один из самых дорогих составов, пока располагается за пределами еврокубковой зоны, занимая шестую строчку.
В прямом телеэфире поединок «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» покажет канал Setanta Sports Ukraine. Начало трансляции — 7 декабря в 19:30.
Букмекеры в предстоящей встрече отдают безоговорочное предпочтение «МанСити». К примеру, авторитетная украинская контора «Фаворит Спорт» ставки на победу подопечных Гвардиолы принимает с коэффициентом 1,31, на ничью — 5,40, на выигрыш команды Сульшера — 9,80.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Манчестер Сити» проигрывал «Челси» по ходу матча английской премьер-лиги, но все же вырвал итоговую победу.
Фото Getty Images
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