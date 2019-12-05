Политика

Зеленский поедет в Париж со странной идеей о "муниципальной страже" в ОРДЛО

Президент Владимир Зеленский планирует во время нормандского саммита в Париже 9 декабря озвучить крайне неоднозначную идею о «муниципальной страже» для ОРДЛО. По замыслу Зеленского и его команды, такая «стража» должна взять на себя функцию охраны правопорядка. Своими намерениями глава государства поделился во время встречи с молодыми людьми — участниками «Евромайдана».

Как сообщает Еспресо.TV, ссылаясь на участника встречи с президентом, в ходе общения было озвучено, что «муниципальная стража» должна состоять в равной степени из бойцов Нацгвардии Украины, наблюдателей ОБСЕ, а также из представителей оккупированного региона. Последнюю часть сборной команды планируется набирать из тех жителей, кто не участвовал в боевых действиях, «не стрелял, не убивал».

Напомним, идея передоручить полиции и Нацгвардии поддержание порядка на территориях после ухода оттуда армии уже была реализована на некоторых участках линии разграничения. Бывший руководитель Луганской ОГА Георгий Тука в интервью «ФАКТАМ» эту идею раскритиковал. По его словам, полиция не хочет выезжать без оружия в демилитаризированную зону, несмотря на то, что там оказалось 73 дома.

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